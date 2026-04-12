TVアニメ作品『マクロスΔ』の劇中で歌唱する戦術音楽ユニット“ワルキューレ”のエースヴォーカリスト、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当し注目を集め、ソロデビューし数々のアニメ作品の主題歌を担当した「JUNNA」が、4月11日に開催したファンクラブ限定イベント『じゅんな6くみーてぃんぐ 〜かていか編〜』梅田Shangri-La最終公演にて、ソニー・ミュージックレーベルズへの移籍とともにソロアーティスト名義を「Junna」へ変更、再デビューすることを発表した。

また、4月24日に配信リリースされる新曲「GUM」が白洲迅主演・テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』主題歌に決定。7月から開催予定の全国ツアーも発表された。新曲「GUM」の特典付きPre-add/Pre-save(配信事前予約)受付もスタートし、オフィシャルSNSアカウントではティザー動画も公開されている。

新曲「GUM」は作詞作曲に若手注目作家のKantaro Tanizawaを迎え、サウンドプロデュース・編曲は名曲の数々を手掛けてきた島田昌典が担当。Junnaの魅力である歌声の強さでエモーショナルに歌い上げる＜最低な昨日なんて越えていけ ガムの紙だけ一枚携えて あなたはあなたを生きてゆく 消えるまで味わおう この命を＞という歌詞の通り、白洲迅演じる主人公・高坂葵の生き様とも重なる、幸福だけではなく痛みも含めてすべてを引き受け「最低な昨日も、私のままで超えていく。正解なんてなくても、私は私を生きていく。」という、Junnaの再デビューにも相応しいメッセージが込められたミディアムバラードとなっている。

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■Junna本人コメント

生きづらいとされるこの時代に、自分らしく歩くことの難しさ、もどかしさ、そして大切さ、いまのわたしなりの覚悟をこの曲”GUM”で歌えた気がします。

「余命３ヶ月のサレ夫」は、様々なキャラクターがそれぞれに背負うものに悩み、それでも大切な誰かや自分のために決断し、生きる。主題歌とともに、感じてもらえることがあれば嬉しいです。

わたしも、そしてあなたも、

最低な昨日なんて越えていけ。

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■Junna「GUM」

2026年4月24日(金)Digital Release

(テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』主題歌)

特典付きPre-add/Pre-save(配信事前予約)受付中：https://Junna.lnk.to/GUM

※対象ストリーミングサービス：Apple Music / Spotify

■金曜ナイトドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』

初回放送日時：2026年4月24日(金)スタート 毎週金曜よる11:15 〜 深夜 0:15 テレビ朝日系 ※一部地域を除く ＜スタッフ＞

原作：『余命３ヶ月のサレ夫』（こる/SORAJIMA）ブックライブ他配信中

脚本：松下沙彩、生粼文乃、田中徳恵、戸成なつ

脚本協力：テレビ朝日ライターズラボ

音楽：岡出莉菜

ゼネラルプロデューサー：大川武宏（テレビ朝日）

プロデューサー：郄橋宜嗣（テレビ朝日）、神通 勉（ＭＭＪ）、村山太郎（ＭＭＪ）

演出：根本和政、日暮謙、宮岡太郎

制作：テレビ朝日・ＭＭＪ ＜キャスト＞

高坂 葵／白洲 迅

高坂美月／桜井日奈子

岩崎一樹／庄司浩平

高坂 楓／森 日菜美

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藤野真莉／新川優愛

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砂山明菜／映美くらら

砂山ケンジ／高橋光臣

加納彩美／筒井真理子

■＜Junna Rock You Tour 2026 〜ハローグッバイ〜＞

2026年

7月12日(日) さいたま新都心 VJ-3【埼玉】

7月18日(土) 仙台 Rensa【宮城】

7月20日(月祝) 名古屋 ELL【愛知】

7月25日(土) 福岡 DRUM Be-1【福岡】

7月26日(日) 熊本 B.9 V2【熊本】

8月8日(土) 高松 DIME【香川】

8月9日(日) 大阪 CLUB Quattro【大阪】

8月11日(火祝) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM【岡山】

8月15日(土) 金沢 AZ【石川】

8月16日(日) 長野CLUB JUNK BOX【長野】

8月22日(土) 渋谷 CLUB Quattro【東京】

9月12日(土) 札幌 cube garden【北海道】 ＜FC限定イベント＞

全公演、本編終了後に“じゅんな6くみ”会員限定イベント『じゅんな6くみーてぃんぐ 〜かえりの会vol.2〜』開催決定！ ＜チケット情報＞

FC最速先行受付

受付期間：4月11日(土)20:00〜4月27日(月)23:59

【FC先行申込者限定“プレミアムビジュアル紙チケット”通し券（本編＋かえりの会）】11,000円（税込）※ドリンク代別

【本編】8,800円（税込）※ドリンク代別

【かえりの会】2,200円（税込）

▼詳細はこちら

https://junnarockyou.com/jp/news/?id=492&page_no=

関連リンク ◆Junna オフィシャルHP

◆Junna オフィシャルX

◆Junna オフィシャルInstagram

◆Junna オフィシャルTikTok

◆Junna オフィシャルYouTube Channel

撮影◎大東 希星