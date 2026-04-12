NHK朝ドラ「ばけばけ」の主題歌を担当した夫婦デュオ、ハンバート ハンバートの佐野遊穂が11日、自身のインスタグラムを更新。全国のママたちに呼びかけた内容が反響を呼んでいる。



【写真】目に浮かぶよう タッパーに貼られた「弁当用食べないで」

佐野は「弁当用食べないで」と書かれたシールを貼ったコンテナ型のタッパーの写真をアップ。「おはようございますー またお弁当が始まりましたな 全国の同志の皆さま 頑張りすぎないよう ともに頑張りましょ～」と記し、「#お弁当」のハッシュタグを添えた。ちなみに中身はプチトマトと並ぶ弁当作りの強い味方、ブロッコリーとスナップエンドウだった。



2月には長男が作った「ほうれん草とえのきのお浸し」をゆでるのを忘れた、ほのぼのエピソード付きで公開しているほか、昨年12月には末っ子と一緒にスープをつくったという「簡単参鶏湯」を披露。同10月には「いつも夕飯を作ってくれる息子」との冷蔵庫の食材を見ながらの手書きの打ち合わせメモを投稿し、男の子3人の兄弟を育てる等身大の姿を伝えている。



ファンからは「我が家も娘の弁当生活がスタートしました」「全く同じ事をしたので、笑っちゃいました」と共感のコメントをはじめ、タッパーに貼ったメモに「私もよく書いてました」「コレ、わかるー！」「ブロッコリーがないと困ります」など反響が続々。「なかば諦めていました！うちもそうします」と参考にする声も寄せられていた。



ハンバート ハンバートは1998年結成。76年生まれ、東京都出身の佐野と78年生まれ、神奈川県出身の佐藤良成によるツインボーカルのデュオ。2025年NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」がヒット。同年の紅白歌合戦に初出場した。



（よろず～ニュース編集部）