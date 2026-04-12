イランとの終戦交渉を進めたバンス米副大統領は12日、パキスタンのイスラマバードで会見し、「イランは米国が提示した条件を受け入れないことを選択した。われわれは合意に至らないまま米国に戻ることになった」と明らかにした。

バンス副大統領はこの日、パキスタンが仲介したイランとの終戦交渉を終えた後の会見で「われわれは21時間にわたり交渉を進め、イラン側と何回も実質的な議論を行った」としながらも「われわれは結局合意に到らず、これは米国よりイランにはるかに悪い知らせ」と話した。

バンス副大統領は11日の交渉に続き12日も交渉を継続することにしたと明らかにしたイラン側の主張と違い、交渉を終えることができないまま米国に戻ると強調した。

バンス副大統領はその上で「われわれは非常に単純な提案、すなわちわれわれの最終であり最善の提案を残して去るだろう。イランがこれを受け入れるのか見守る」とした。

バンス副大統領は最終提案を「レッドライン」と称した。彼が話すレッドラインは核兵器に対する完全な放棄と推定される。

バンス副大統領は「簡単な事実は、われわれが彼らに核兵器を追求せず、核兵器を速やかに確保できる手段も追求しないと確固とした約束を確認しなければならない点。これが米国大統領の核心目標であり今回の交渉で達成しようと思ったこと」と強調した。

バンス副大統領は続けて「イランがいまも2年後だけでなく長期的にも核兵器を開発しないという根本的な意志の約束をわれわれが確認できるかが核心。われわれはまだそうした意志を確認できておらず、今後確認できることを望む」と付け加えた。

バンス副大統領は交渉過程だけでなく、事実上イランにボールを渡してひとまず帰国する決定と関連し「トランプ大統領と6〜12回ほど通話した」と明らかにした。

バンス副大統領によるとト、ランプ大統領は「誠実な態度でここにきて合意を引き出すために最善を尽くさなければならない」と求めたという。バンス副大統領はこれに対し「われわれは（トランプ大統領の要請通り）そのようにしたが、残念ながら進展を得られなかった」と説明した。