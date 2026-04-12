MBSドキュメンタリー映像’26「西成と中国～共生か排除か～」（2026年3月15日放送）が大きな反響を呼んでいる。

日本が直面している外国人政策や少子高齢化、空き家問題に正面から切り込んだからこそだろう。担当した吉川元基ディレクター、樋江井亮カメラマンのインタビュー。後編をお届けする。（聞き手・山本智行 内外タイムス）

変貌する大阪・西成の今（前編）急激な多国籍化は「日本が数十年後に直面する未来」 から続く

「仕方ない。これで見納めや」

――消費税が10％になったとき、私も中国人経営のカラオケ店を取材したことがあります。彼らは売り上げをちゃんと税金として納めているのか？

吉川 消費税増税以降も彼らは「100円カラオケ」という独自のスタイルを貫いています。納税や法令遵守についても彼らは「やましいことは何もない」と断言します。だからこそ、実名・顔出しでの取材に応じてくれましたし、隠し事ひとつない透明性の高い取材が可能でした。その覚悟と誠実さに、私たちも信頼し、カメラを回しました。

――西成に住む日本人の“思い”は2人の目にはどう映りましたか？

吉川 街が激変していく様子に対し、多くの住民は寂しさを抱いています。ただ、その寂しさが反対運動などの「行動」に結びつくことはまれで、どこか諦めに近い気持ちで「抗えない時代の潮流」に身を任せている、というのが取材を通して受けた印象です。その背景には、自分たちの住む街に対して誇りを持てなくなっているという、根深い問題があるように感じます。

また、活発に活動する中国人に対しても、その実態や目的が見えないために、漠然とした恐怖心や敵対心を抱いてしまう。「彼らは何を思い、この街をどうしようとしているのか」を知らないことが壁を作っています。だからこそ、必要なのは「対話」を始めることなのだと痛感しています。

樋江井 かつて住んでいた家を追われ、西成を去っていった岡本さんの姿が今も目に焼き付いて離れません。かつて彼の家があった場所には、今では黒壁の民泊が建っています。変わり果てた光景を前に立ち尽くす妻へ「仕方ない。これで見納めや」と自分にも言い聞かせるように繰り返すそのやるせなさは、到底忘れることのできないものです。

岡本さんを含め、この街から静かに消えていく人々は後を絶ちません。さらに言えば急速に高齢化が進む西成では、多くの住人がこの世を去っていきます。古い家が取り壊され、新しい家が建ち並ぶにつれ、かつての街の記憶が上書きされていくのを感じました。

古い長屋が取り壊され、黒壁の民泊が立ち並ぶ（毎日放送提供）

――共生か排除か。近い未来、西成はどうなりそうか？大阪府市に求めたいことは。

吉川 近い将来、西成は今以上に多様な外国人が生活し、働く街になると思います。それは「中国化」のみならず、ムスリムの方々が増えるなど、多文化が混在する姿です。すでに兆しはありますが「若い外国人が、日本の高齢社会を支える」という構図がこの街の日常になるはずです。

そこで最も危惧すべきは「未知」のものに対する「無知」から生まれる恐れや偏見です。彼らがどんな思いでこの街を選び、働いているのか。その背景を知らないからこそ、分断が起きます。そのような偏見や恐れを解きほぐしていくことこそがメディアの役割であり、ドキュメンタリーという表現の価値だと信じています。

大阪府や大阪市の行政には開発の陰で、必ず弾き飛ばされ、虐げられる人々がいることを忘れないでほしいです。「まちは誰のためにあるのか」。その本質を問い続ける姿勢を強く求めたいと思います。

――2人の今後、やりたいことは。

吉川 西成には、まだ語られていない物語がたくさんあります。「外国人とどう生きるか」という問いは、西成だけでなく日本全体が直面する大きな課題です。これからも、この街を「日本の未来が見える場所」として、そこで起きる変化を粘り強く記録し続けていきたいと思っています。

樋江井 表面的な言葉や一過性の話題にとびつくのではなく、自ら現場へ足を運び、そこで生きる人々と真摯（しんし）に向き合い続ける。そのことを忘れないよう報道に携わっていきたいと考えています。

《プロフィール》

吉川元基（きっかわ・げんき）1989年生まれ、京都府出身。2012年に毎日放送入社。 報道記者として大阪府警や司法、行政のキャップを歴任後、22年よりドキュメンタリー番組「映像」シリーズのディレクターを務める。24年には映画「94歳のゲイ」を監督。「小児性犯罪～当事者たちの証言～」や「13歳の声」などで、ギャラクシー賞や坂田記念ジャーナリズム賞など受賞多数。

樋江井亮（ひえい・りょう）1990年生まれ、静岡県出身。2013年に毎日放送入社。報道カメラマンを担当。「 映像’22 ラジオにできること～FMひらかた閉局までの日々～」JNNネットワーク協議会賞〈地域・環境番組〉部門奨励賞「カメラマン企画それでも働きたい～重度障がい者の就労を阻む壁～」2025年度関西写真記者協会賞グランプリなど受賞多数。