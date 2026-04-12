お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが４月11日、自身のインスタグラムを更新。

愛車のバイクとの２ショットを公開しました。



【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 愛車のバイクと２ショット 「特攻の拓 "真嶋夏生"さんの "爆音スペシャル"CB1100RB1風のCB1100」



レイザーラモンＲＧさんはインスタグラムに、バイクの画像をアップ。

写真に写っているのは、屋内のイベント会場に展示されたホンダのスポーツバイクです。車体は鮮やかな赤と白のツートーンカラーで仕上げられており、金色のフロントフォークと金色のリムを持つホイールが高級感を演出しています。丸型のヘッドライトと黒い排気管がレトロな雰囲気を引き立て、タンクには「HONDA」のロゴが誇らしげに輝いています。白いサイドカウルの美しいラインも目を引きます。





3月29日の投稿で、レイザーラモンＲＧさんは「特攻の拓 "真嶋夏生"さんの "爆音スペシャル"CB1100RB1風のCB1100に 以前"特攻の拓展"で"購入"した"爆音小僧"Tシャツ…だと？」と綴り、この バイクの写真共に投稿していました。







この車両は漫画『特攻の拓』に登場する真嶋夏生のバイクのオマージュとのことで、バイクと漫画への深い愛情が伝わる投稿です。





３月１４日のインスタグラムへの投稿で、レイザーラモンRGさんは「このCBをさらにイジりました❤♡」と、愛車のバイクの写真をアップ。

続けて「どう変わったか…3/27〜29東京モーターサイクルショーでお披露目❤♡お待ちしてます❤♡」と、綴っていました。







「バイク好き芸人」として知られる、レイザーラモンＲＧさんは、日々ＳＮＳを更新。

自身のバイクライフについて綴っています。





【担当：芸能情報ステーション】