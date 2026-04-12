『ひとりが苦手な犬』の特徴５選

犬は飼い主と過ごす時間を大切にする子が多い傾向にあります。しかし、その中でも特に『ひとりが苦手な犬』が存在します。ひとりの時間に強い寂しさや孤独感を覚えてしまい、ストレスになってしまうのです。

では、ひとりが苦手な犬たちは、どのような特徴を持つのでしょうか。

1.常に飼い主の近くにいる

ひとりが苦手な犬たちは、常に飼い主の近くにいます。飼い主がソファに座っていれば、一緒にソファに座ったり足元に寄り添っていたり、飼い主が移動すれば後をついて回ったり……。

とにかく飼い主と一緒にいたい、離れたくないという思いが強いので、ちょっとした距離でも常に隣にいようと行動します。

2.ひとり遊びができない

ひとりが苦手な犬は、その原因の1つに「ひとり遊びができない」ことが挙げられます。

ひとり遊びを知っている犬やひとり遊びを楽しめる犬は、たとえひとりであっても遊びで退屈を凌ぐことが可能です。しかし、ひとり遊びができない犬は、ひとりの時間に退屈のしのぎ方がわからないので、より寂しさや孤独感を感じてしまいます。

これが「ひとりが苦手」という気質につながる一因になっているのです。

3.ひとりになる時間が少ない

普段から飼い主が家にいる時間が多い家は、犬がひとりになる時間も少ないでしょう。すると、ひとり時間の過ごし方に慣れていないため、いざひとりになると寂しくなってしまうのです。

ひとりになる時間が日頃から少ない犬の場合は、意図的にひとりになる時間を作ることも大切です。飼い主が毎日少しだけ外出してみたり、在宅中でも別々の部屋で過ごす時間を設けたりすることで、ひとり時間を過ごすことに少しずつ慣れさせることができるでしょう。

4.飼い主の姿が見えないと鳴き出す

ひとりが苦手な犬に共通しているのは、飼い主の姿が見えなくなると鳴き出してしまうことです。「ワンワン！」と飼い主を呼び戻そうと鳴く犬もいれば、寂しさからつい「クゥーン」と悲しげな声が漏れてしまう犬もいるでしょう。

いつも飼い主の隣にいることが習慣化しているため、突然頼りになる飼い主の姿が見えなくなることで、強い不安や心細さを感じているのです。

5.留守番中に問題行動を起こしてしまう

留守番中に問題行動を起こしてしまう犬もひとりが苦手な気質が強いことが多いでしょう。

留守番中に問題行動（吠える、破壊する、トイレを失敗するなど）を取る理由は、やはり退屈しのぎや不安を解消するためです。ひとりで過ごすことに慣れていないために、心細さや不安を覚えたり、退屈しのぎの方法がわからず起きている行動だと考えられます。

留守番中は、ひとりが苦手な犬にとって、特に大きな課題です。どのように対策すれば苦痛を感じずにお留守番できるか、工夫してあげましょう。

お留守番を苦痛に感じさせないための対策

ひとりが苦手な犬にお留守番の時間を苦痛に感じず過ごしてもらうためには、日頃から少しずつ“ひとり時間”に慣れてもらうことが第一歩です。

飼い主が在宅中でも、意図的に別々の部屋で過ごしてひとり時間を作ったり、短い時間からお留守番させて、少しずつ時間を延ばしていくとよいでしょう。

また、お留守番時間に退屈を凌ぐため、ひとり遊びの方法を教えることも重要です。知育玩具やお気に入りのおもちゃを使い、一緒に遊びながら遊び方を覚えることで、ひとりでお留守番している間もおもちゃを使ってひとり遊びを楽しむことができます。

他にも寂しさを紛らわすために、飼い主が在宅中と同じ環境を整える（テレビや電気をつけっぱなしにするなど）ことや飼い主の匂いが染みついたものを渡しておくなど、安心して過ごせる準備も忘れずに行いましょう。

このように対策を徹底した上で、少しずつ短時間からお留守番に慣れさせていきます。帰宅時に大喜びしたり興奮したりする姿を見せるかもしれませんが、それは落ち着いて対応することで「お留守番にそんな大袈裟に反応しなくても大丈夫だよ」と態度で示しましょう。

まとめ

いかがでしたか。ひとりが苦手な犬は、普段からひとりの時間に慣れていなかったり、ひとり遊びの方法がわからなかったりと原因があります。ひとり時間の過ごし方を学ばせつつ、少しずつ慣れさせていくことで、お留守番へのストレスを和らげてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)