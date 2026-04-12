「12か月前なら引き分けていたかも」なでしこJ撃破で10連勝、アメリカ指揮官＆主将の実感。前回対戦は敗戦「どれほど成長したか」

「12か月前なら引き分けていたかも」なでしこJ撃破で10連勝、アメリカ指揮官＆主将の実感。前回対戦は敗戦「どれほど成長したか」