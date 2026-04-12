頭同士が激しく接触→前川は担架で運ばれ、M・トゥーレルは救急車で搬送。神戸が状態を発表「両選手とも意識はあり、命に別状はありません」
ヴィッセル神戸は４月11日、GK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルの状態について発表した。
両名は、同日にホームで行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節の名古屋グランパス戦（３−２）で負傷。89分、相手のロングボールに対応しようとした際に、頭同士が激しく接触する。直後、その場に倒れこみ、互いに起き上がれず。神戸と名古屋のメディカルスタッフが確認し、前川は担架で運ばれ、M・トゥーレルは救急車で搬送された。
２人の状態が心配されるなか、神戸は試合後にクラブの公式Xを更新。両名の状態を以下のとおり公表した。
「試合中に発生した接触事象により、負傷した前川黛也選手とマテウス・トゥーレル選手についてご報告いたします。 両選手とも意識はあり、命に別状はありません。 現在は医療機関にて診察を受けております。 彼らが一日も早く、また同じピッチに帰ってこられるよう、全力でサポートしてまいります。 皆様の変わらぬ熱い想いを、彼らに届けていただければ幸いです」
また、前川とM・トゥーレルは試合後にそれぞれ自身のインスタグラムのストーリーを更新し、次のようにコメントを発信した。
●前川
「今日も応援ありがとうございました。ご心配をおかけしてすみません。敵チーム関係なくサポートしてくださった名古屋のスタッフ、選手の方々そして神戸に関わるすべての皆様に感謝しかありません。本当に皆様ありがとうございました。僕は大丈夫です。早くピッチで恩返しできるよう勝利のためにこれからも戦います」
●M・トゥーレル
「皆さん、たくさんのメッセージ本当にありがとうございます。私は元気です！無事に自宅に戻り、すでに医師の方々と一緒に回復に向けたプロセスを開始しています。できるだけ早くピッチに戻り、チームの仲間たちを再びサポートできることを楽しみにしています。さらに強くなって戻ってきます。本当にありがとうございます！」
２人の一日でも早い復帰が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】試合終盤に前川とトゥーレルが交錯したシーン
両名は、同日にホームで行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節の名古屋グランパス戦（３−２）で負傷。89分、相手のロングボールに対応しようとした際に、頭同士が激しく接触する。直後、その場に倒れこみ、互いに起き上がれず。神戸と名古屋のメディカルスタッフが確認し、前川は担架で運ばれ、M・トゥーレルは救急車で搬送された。
「試合中に発生した接触事象により、負傷した前川黛也選手とマテウス・トゥーレル選手についてご報告いたします。 両選手とも意識はあり、命に別状はありません。 現在は医療機関にて診察を受けております。 彼らが一日も早く、また同じピッチに帰ってこられるよう、全力でサポートしてまいります。 皆様の変わらぬ熱い想いを、彼らに届けていただければ幸いです」
また、前川とM・トゥーレルは試合後にそれぞれ自身のインスタグラムのストーリーを更新し、次のようにコメントを発信した。
●前川
「今日も応援ありがとうございました。ご心配をおかけしてすみません。敵チーム関係なくサポートしてくださった名古屋のスタッフ、選手の方々そして神戸に関わるすべての皆様に感謝しかありません。本当に皆様ありがとうございました。僕は大丈夫です。早くピッチで恩返しできるよう勝利のためにこれからも戦います」
●M・トゥーレル
「皆さん、たくさんのメッセージ本当にありがとうございます。私は元気です！無事に自宅に戻り、すでに医師の方々と一緒に回復に向けたプロセスを開始しています。できるだけ早くピッチに戻り、チームの仲間たちを再びサポートできることを楽しみにしています。さらに強くなって戻ってきます。本当にありがとうございます！」
２人の一日でも早い復帰が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】試合終盤に前川とトゥーレルが交錯したシーン