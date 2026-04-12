頭同士が激しく接触→前川は担架で運ばれ、M・トゥーレルは救急車で搬送。神戸が状態を発表「両選手とも意識はあり、命に別状はありません」

頭同士が激しく接触→前川は担架で運ばれ、M・トゥーレルは救急車で搬送。神戸が状態を発表「両選手とも意識はあり、命に別状はありません」