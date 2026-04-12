他球団は手がつけられない森下翔太と佐藤輝明の破壊力たるや…強すぎる阪神の“最恐デュオ” 揃って凄まじい貢献度を物語る「異常な数値」とは？
佐藤と森下。この二人は歴史的なペースで打ちまくっている(C)産経新聞社
猛虎打線の勢いが止まらない。4月11日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）では、11安打、9得点をマークして9-3と勝利。初回に森下翔太の放った先制ソロを皮切りに計4本のアーチをお見舞いし、相手投手陣をのみ込んだ。
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開幕から5カード連続勝ち越しを決めた阪神は、12球団最速でシーズン10勝に到達。攻守に抜け目のない野球でロケットスタートを切ったと言えよう。
まさに連覇に向けて幸先の良く駆け出した。そんな阪神を力強くけん引するのが、3番と4番を打つ森下と佐藤輝明の“最恐デュオ”だ。
リーグ最多の63得点をマークしている阪神打線にあって、二人の存在はなくてはならないものとなっている。11日の中日戦でも初回に森下が先制アーチを放てば、佐藤も7回と9回に一発をマーク。二人で6打点を荒稼ぎした。
森下と佐藤のコンビがいかに優れているのか。それを物語るのが、両雄の主な打撃スタッツだ。
【森下】
出場試合数：14
打率：.327
安打：18
本塁打：6
打点：11
出塁率：.397
長打率：.673
OPS：1.070
ISO：.345
【佐藤】
出場試合数：14
打率：.377
安打：20
本塁打：3
打点：14
出塁率：.433
長打率：.679
OPS：1.113
ISO：.302
その破壊力たるや……。実際、チーム内における二人の“貢献度”の高さは、先述以外の数字にも表れている。
昨今の球界には、市民権を得始めている「wRC＋」という独自指標がある。これは1打席あたりの得点創出の多さを平均的な打者を「100」とした場合のパーセンテージで表したもので、パークファクターという球場ごとの偏りに補正をかけ、打者の純粋に打力をクローズアップするものだ。簡単に言えば、同指標が150であれば、「平均的な打者の1.5倍の効率で得点を生産する打者」と評価できる。
この「wRC＋」が、森下は220で、佐藤は233と揃って図抜けているのだ。つまり阪神は、二人の前に得点圏に走者を置ければ、かなりの確率で得点に至っているというわけである。無論、開幕1か月も経過していないスモールサンプルに過ぎないが、その現状がいかに優れているかは十分に理解できる。
今春にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として参戦した二人が、充実の打撃を示しているのは、藤川球児体制下で2年目を迎えている阪神の象徴。歴史的にも見ても稀有な存在になりつつある和製大砲コンビが打ち続ける限り、球団史上初となる連覇への道は明るく照らされそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]