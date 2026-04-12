他球団は手がつけられない森下翔太と佐藤輝明の破壊力たるや…強すぎる阪神の“最恐デュオ”　揃って凄まじい貢献度を物語る「異常な数値」とは？

佐藤と森下。この二人は歴史的なペースで打ちまくっている(C)産経新聞社

猛虎打線の勢いが止まらない。4月11日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）では、11安打、9得点をマークして9-3と勝利。初回に森下翔太の放った先制ソロを皮切りに計4本のアーチをお見舞いし、相手投手陣をのみ込んだ。

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開幕から5カード連続勝ち越しを決めた阪神は、12球団最速でシーズン10勝に到達。攻守に抜け目のない野球でロケットスタートを切ったと言えよう。

まさに連覇に向けて幸先の良く駆け出した。そんな阪神を力強くけん引するのが、3番と4番を打つ森下と佐藤輝明の“最恐デュオ”だ。

リーグ最多の63得点をマークしている阪神打線にあって、二人の存在はなくてはならないものとなっている。11日の中日戦でも初回に森下が先制アーチを放てば、佐藤も7回と9回に一発をマーク。二人で6打点を荒稼ぎした。

森下と佐藤のコンビがいかに優れているのか。それを物語るのが、両雄の主な打撃スタッツだ。

【森下】

出場試合数：14

打率：.327

安打：18

本塁打：6

打点：11

出塁率：.397

長打率：.673

OPS：1.070

ISO：.345

【佐藤】

出場試合数：14

打率：.377

安打：20

本塁打：3

打点：14

出塁率：.433

長打率：.679

OPS：1.113

ISO：.302

その破壊力たるや……。実際、チーム内における二人の“貢献度”の高さは、先述以外の数字にも表れている。