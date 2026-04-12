「かっこいいなぁ…」道枝駿佑、ブラックコーデ姿の桜ショットに「美しすぎる」「ほんと彼氏ですか…？」
なにわ男子の道枝駿佑さんは4月11日、自身のInstagramを更新。韓国でのプライベートショットを披露しました。
【写真】道枝駿佑、ブラックコーデ姿の桜ショット
コメントでは「かっこいいなぁ。。」「美しすぎる」「春が似合う」「お花見デートしてるみたい」「全身ハイパースペシャルブラックなみっちーかっこいい」「桜とみっちーのコラボ最高すぎます」「くぅぅぅ最高」「桜の前に立つと彼氏感増し増し」「もうほんと彼氏ですか…？」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】道枝駿佑、ブラックコーデ姿の桜ショット
「桜とみっちーのコラボ最高すぎます」道枝さんは「映画『君が最後に遺した歌』 韓国3日目 舞台挨拶ありがとうございました！ 綺麗だった」とつづり、17枚の写真を投稿。道枝さんは、上下とも黒で統一したコーディネートで桜の木の下や韓国の街並み、観光名所などで撮影した写真を披露しています。
韓国舞台挨拶でのオフショットを披露！3月20日から公開中の道枝さん主演の映画『君が最後に遺した歌』が4月1日から韓国で公開され、ソウルで舞台挨拶が行われました。自身のInstagramの投稿では、舞台挨拶で着用したスーツ姿や道枝さんの「なにわ男子」でのメンバーカラーでもあるピンク色のパンツ姿でのオフショットを披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)