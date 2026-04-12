元乃木坂４６のメンバーで、プロ雀士としても活躍するタレントの中田花奈がＳＮＳを更新。予定されていた始球式が中止になったことを明かした。

中田は１０日に投稿したインスタグラムで、「本日、横浜ＤｅＮＡベイスターズ対広島東洋カープ戦の始球式…の予定が雨天のため中止になりました 応援しに行くよーって言ってくれた皆様すみません〜私すぎる展開」と書き出して、グラウンドで撮影したユニホーム姿の写真をアップ。「中止にはなったんだけどブルペンで投げさせていただきました！ありがとうございます！まだ練習が必要ってことだね ウィンディくん一緒に投げてる 背番号はＢＥＡＳＴ優勝するぞー！って事で『１』にさせてもらいました 次の登板も頑張ろう！」と背番号についてつづり、投球練習の様子を公開した。

この投稿には「激可愛ですやん」「次のチャンスに期待してまっす！苦手な球技、練習あるのみ！！」「残念でしたね またの機会に期待します」「是非甲子園でも」「可愛くなり過ぎなんですけど」「髪色かわいい！また機会があるといいな」「雨女なんですね…」といったコメントが寄せられている。