【漢字クイズ】「門球」はなんて読む？あるスポーツを表す難読漢字！

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日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「門球」はなんて読む？

「門球」という漢字を見たことはありますか？

誰もが知っているスポーツを表す漢字ですよ。

一体、「門球」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ゲートボール」でした！

「もんきゅう」と読んでも正解です。

ゲートボールは、プラスチックや木のボールをT字のスティックで打ち、3つのゲートをくぐらせてからゴールポールに当てる競技です。

日本では、特に年配の方に人気ですよね。

ヨーロッパで流行っていたクロッケーをベースに、日本で考案された球技です。

ボールが門をくぐるスポーツであることを知っていれば、すぐにわかったかもしれません。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部