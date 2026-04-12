【漢字クイズ】「門球」はなんて読む？あるスポーツを表す難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「門球」はなんて読む？ 「門球」という漢字を見たことはありますか？ 誰もが知っているスポーツを表す漢字ですよ。 一体、「門球」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ゲートボール」でした！ 「もんきゅう」と読んでも正解です。 ゲートボールは、プラスチックや木のボールをT字のスティックで打ち、3つのゲートをくぐらせてからゴールポールに当てる競技です。 日本では、特に年配の方に人気ですよね。 ヨーロッパで流行っていたクロッケーをベースに、日本で考案された球技です。 ボールが門をくぐるスポーツであることを知っていれば、すぐにわかったかもしれません。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部