◇MLB アスレチックス 11-6 メッツ(日本時間12日、シティ・フィールド)

メッツ・千賀滉大投手が今季3戦目の先発マウンドに上がるも、3回途中7失点と苦しみ2敗目を喫しました。

前回登板から中5日で先発した千賀投手。初回、先頭にヒットを許すと味方のエラーも絡みいきなり2塁にランナーを背負います。それでも中軸からフォークで空振り三振を奪うなど、このピンチを切り抜け無失点で立ち上がりました。

味方の1点援護を受けた直後の2回は、連打を許すなど1アウト満塁のピンチに。ここで相手9番打者をカウント2-2まで追い込みましたが、最後は直球が低めに2球続けて外れて押し出し四球で同点に追いつかれます。

さらに次打者のセカンドゴロの間に3塁走者に生還され、1点を勝ち越されました。

そして3回は一挙5失点。4番打者に2ランを打たれると、その後も連打でピンチを招いてから3ランを被弾。この回に2本塁打含むヒット5本を許し、降板となりました。

千賀投手はこの試合2回1/3、72球を投げて打者17人に8被安打(うち2本塁打)、3奪三振、2与四球、7失点。チームはその後一時1点差まで追い上げたものの終盤に突き放されて敗戦し、千賀投手に今季2敗目が付いています。