日本ハム・杉浦稔大投手（３４）が金銭トレードで中日に移籍することことが１２日、両球団から発表された。

杉浦は２０１３年度ドラフト１位でヤクルトに入団した。１７年にトレードで日本ハムに移籍し、２１年には５６試合に登板して２８セーブを挙げた。昨季は１８試合に登板。今季は開幕から１軍登板はなかった。

エスコンフィールドを訪れた杉浦は「びっくりはしましたけど、本当にチャンスなので。野球選手としてはありがたい話。不安もあるけど、前向きな気持ちの方が今は強いかな」と心境を吐露。北海道帯広市出身の右腕は「ファイターズで過ごした時間も長かったので、もちろん寂しさはあります。やっぱり地元なので特別な思いはある」と、球団と北海道への愛着もにじませた。

在籍時の思い出は、１７年の移籍後初登板を挙げ「ファイターズに来たのも移籍だったので、最初に登板した試合でやっとファイターズの一員になれたなと感じた試合でした」と回顧。「そこからエスコンに球場も変わって、チームも本当に生まれ変わっていくこの最中をずっと中で見ていた。そういったファイターズの歴史に居られたのは、この瞬間っていうよりは、その全てがやっぱり頭には残ってます」と思いを語った。

首脳陣やチームメートには移籍のあいさつ。新庄監督からは「向こうに求められていくから、これは本当にチャンスだから頑張ってくれ」と声をかけられたという。

中日については「今はたぶん苦しい状況だと思うけど、もともとすごく投手力の高いチームだなと見ていた。最近すごい若い選手も、若返りというか、今そういう再建の途中で力をつけているチーム」と印象を語った杉浦。６月の交流戦は、エスコンフィールドで両チームの対戦がある。「僕にとって、やっぱりファイターズもエスコンも北海道も特別なチームなので、ドラゴンズに行ってもそこは一つ楽しみに頑張りたい」と凱旋（がいせん）登板を目標に掲げた。