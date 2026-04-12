2025年4月13日から10月13日にかけ開催され、一般来場者数2500万人強を記録した大阪・関西万博。



【写真】万博で見かけたあのイスが…

今、SNSではそんな大阪・関西万博で用いられた什器が中古販売されているという情報が大きな注目を集めている。



「テンポスなんば店に来たら万博会場にあったイスとテーブルが売ってました。テーブルは屋外の飲食スペースにあったやつ！と興奮。家の机、これにしたい。イスはどこにあったか、ご存知の万博民の方、教えてください。個人でもなんば店の『岩木さん』を尋ねたら買えます〜」



とその模様を紹介したのは前・大阪市港区長で企画屋プレス代表の山口照美さん（@TerumiYamaguch1）。



業務用の調理器具や什器を扱うテンポスなんば店（大阪市中央区）にずらりと並べられた見覚えのあるグレーのイス（4000円税込）や木目のテーブル（6000円税込）。中古品とは言え、長期間のイベントを耐えた機能性や"万博"というプレミアム感を考慮すると非常にお得な買い物と言えるだろう。



山口さんに話を聞いた。



ーー今回、テンポスなんば店を訪れた経緯は？



山口：港区長を退任して自営業をするにあたって、オフィスを借りるのにスナックビルの一室を借りました。昼間はオフィスとして使い、夜は週に2日ほどテーマを決めて飲みながら勉強会をしたいと思ったからです。厨房機器と内装の見積もりをテンポスなんば店にお願いしました。前の借り手が置いて行ったイスがイマイチだったので、「イスは替えたいな…」とつぶやいたところ「万博会場で使っていたイスがたくさんありますよ」と言われました。



私はミャクミャクのステテコをアレンジした「万博コーデ」でYahoo!ニュースに載ってしまうほど、万博会場の隣接区の区長としても万博の盛り上げに気合を入れていました。その私に「万博会場にあった」はキラーワードで、即見に行きました。



テンポスなんば店には、西ゲート近くのマーケットプレースの食堂にあったグレーのイスと、見覚えのあるヒノキのテーブルがありました。大屋根リングの外側の飲食スペースや、西ゲートのアリーナ近くにあったテーブルです。イスは軽くカバンをかけることができる、機能的なイス。テーブルはどっしりして、ヒノキの香りがします。多少の傷はありますが、あの猛暑を乗り越え、万博会場に訪れた誰かの思い出を支えたテーブルとイスと思うと、愛おしく思えました。



ーーこれらのイス、テーブルの魅力についてあらためて。



山口：その後、SNSで情報をいただいてテンポス淀川店にも別のイスがあると聞き、ウォータープラザのマーケットプレースにあった鮮やかなブルーのイスを手に入れました。造りがしっかりしていて、青地に白い縫い目がいかにも「海の万博」を思い出させて気に入りました。8脚買い、借りた部屋に並べました。



テーブルは自宅の仕事机として使っています。天板が広く、角がやさしく使っていて心地よいです。ただ、商品によっては劣化しているものもあるようだとSNSで見かけました。



ーー投稿に大きな反響がありましたね。



山口：テンポスなんば店に行ったときは、在庫が山ほどあったので「絶対に万博好きな人は欲しがるはず！」と思い、投稿してもいいですか？と確認して紹介しました。すぐに反響があってリポストも多く、買った報告を見かけるようになり、動画でテンポスを紹介する人も現れました。万博の使用品は「ミャク市！」というオフィシャルのオークションで売られていたのですが、個人ではハードルが高く諦めていたところに、手軽に手に入るのであっという間に広まってテーブルは完売したと聞いています。



担当の方も翌日から問い合わせが止まず驚いていました。万博は打ち上げ花火で終わらせたらアカン、うちらの万博はこれからや、万博レガシーを港区に埋め込もうと任期の最後は区民の方によく話していたので、熱烈な万博ファンがたくさんいることが本当に嬉しかったです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「情報ありがとうございました。 今日、朝イチで買いにいきました。」

「一度は利用してるかもしれない万博テーブル、無事ゲットできました！ お店の人曰くXのおかげでかなり反響があったとの事で驚かれていました 情報ありがとうございました！」

「背もたれに手荷物をかけられるフック付きの椅子だ 大阪万博のフードコートでお世話になった 素晴らしいデザインだった 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。山口さんが紹介したイス、テーブルは早々に売り切れたようだが、万博で用いられた什器や食器などは今もテンポス各店で販売されているようだ。ご興味ある方はぜひお探しいただきたい。



なお山口さんは区長退職後は、公民連携アドバイザーや研修講師として経験を活かしたいと準備中。また大阪・関西万博のレガシーの語り部としても活動したいということなので、ご興味ある方は山口さんのnote記事「万博が、終わった。」やブログ「区長ラスト100日の日記」をご覧いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）