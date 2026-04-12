お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が12日、Xを更新。自身のXの収益額を公開した。

しんごは「X凄くね 感謝しかない！ 今誰でもフォロバするからどんどんフォローして！」と記述。ドルで記されたXの収益が表示されたスクリーンショットを添付した。「合計支払額」は8793.7ドルと表示されており、その下に約2週間ごとの額が記されている。例えば3月28日〜4月11日は約1402ドル、3月14日〜同28日は約338ドルなどとなっている。1ドル＝160円で計算した場合、8793.7ドルは約140万7000円、約1402ドルは約22万4300円となる。

この投稿に対し「えぐい！！」「すごい」「素晴しいです！」「X収益、一気に増えましたね！すごいです」「めちゃ凄いです」「すげー！夢ありますね！」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

しんごは4月12日昼ごろの時点で、約21.2万人のフォロワーがいる。

12日には続くポストで「これを機に、本気でいきます。Xフォロワー100万人チャレンジ」「目標：5月末までに100万人」などとさらなるフォロワー増に意欲をみせている。