乃木坂46川崎桜、YouTube生配信W特典 写真集未収録のメッセージカードビジュアル解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/12】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売を記念して、4月14日20時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信「今夜はパジャマで会お◆さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」（◆はハートマーク）を実施。このたび、W特典となるメッセージカードのビジュアルが公開された。
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今回解禁されたカットはフランス・ニースで撮影されたもの。同地での撮影カットは、これまで明るく元気な雰囲気のものが多かったが、本ビジュアルはそれらとは一線を画す、ギャップのあるテイストに仕上がっている。なお、このシーンは写真集本編には収録されておらず、非常に貴重なカットとなっている。メッセージカードには、写真集の撮影に行く前に日本でテスト撮影した時のメイキング動画が見られるQRコードがついている。テスト撮影のメイキングはこの特典でしか見ることができない。また、本人のメッセージもプリントされており、盛りだくさんな内容に。4月17日に23歳の誕生日を迎える川崎を、ファンとともに祝うスペシャル企画となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
番組名： 「今夜はパジャマで会お◆さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」
配信日時：4月14日（火）20：00頃〜
配信プラットフォーム： YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」
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◆川崎桜、メッセージカードビジュアル解禁
今回解禁されたカットはフランス・ニースで撮影されたもの。同地での撮影カットは、これまで明るく元気な雰囲気のものが多かったが、本ビジュアルはそれらとは一線を画す、ギャップのあるテイストに仕上がっている。なお、このシーンは写真集本編には収録されておらず、非常に貴重なカットとなっている。メッセージカードには、写真集の撮影に行く前に日本でテスト撮影した時のメイキング動画が見られるQRコードがついている。テスト撮影のメイキングはこの特典でしか見ることができない。また、本人のメッセージもプリントされており、盛りだくさんな内容に。4月17日に23歳の誕生日を迎える川崎を、ファンとともに祝うスペシャル企画となっている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
◆配信概要
番組名： 「今夜はパジャマで会お◆さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」
配信日時：4月14日（火）20：00頃〜
配信プラットフォーム： YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」
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