ノンスタ井上裕介、人気インフルエンサーと仕事合間に中華街満喫「変装なしで普通にいてビックリ」「見届人コンビ最高」と反響
【モデルプレス＝2026/04/12】お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。YouTuberのかすとの中華街ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】45歳吉本芸人「仲良しで楽しそう」“変装なし”美人インフルエンサーと中華街降臨
井上は「仕事の合間に、中華街行って来た」とつづり、横浜中華街を訪れた際の写真を公開。ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）で共に恋愛見届人を務めているかすと並び、笑顔でピースサインを見せる仲良しショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「“今日好き”コンビだ」「仲良しで楽しそう」「かすちゃん可愛い」「変装なしで普通にいてビックリ」「見届人コンビ最高」「仕事の合間に行けるの羨ましい」「何食べたのかな」といった声が寄せられている（modelpress編集部）
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【写真】45歳吉本芸人「仲良しで楽しそう」“変装なし”美人インフルエンサーと中華街降臨
◆ノンスタ井上裕介、かすと仕事の合間に中華街ショット披露
井上は「仕事の合間に、中華街行って来た」とつづり、横浜中華街を訪れた際の写真を公開。ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）で共に恋愛見届人を務めているかすと並び、笑顔でピースサインを見せる仲良しショットを披露した。
◆ノンスタ井上裕介の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「“今日好き”コンビだ」「仲良しで楽しそう」「かすちゃん可愛い」「変装なしで普通にいてビックリ」「見届人コンビ最高」「仕事の合間に行けるの羨ましい」「何食べたのかな」といった声が寄せられている（modelpress編集部）
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