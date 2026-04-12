長濱ねる、美肩際立つ真紅オフショル姿に絶賛の声「女神のような美しさ」「肌が綺麗」
【モデルプレス＝2026/04/12】女優の長濱ねるが所属する芸能事務所「フラーム」の公式Instagramが、4月11日に更新された。長濱のオフショルダー姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】27歳元坂道「華奢でびっくり」美肌輝くオフショル姿
投稿では「＃長濱ねる が出演するドラマ『＃10回切って倒れない木はない 』明日（4／12）22：30放送スタートです！！是非ご覧ください！」と、出演ドラマの告知とともに長濱のオフショットを公開。鮮やかな赤のオフショルダー衣装で、美しい肩のラインが際立つ華やかな姿を披露した。
長濱は、日本テレビ系ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）で“謎の令嬢”新海映里を演じる。
この投稿に、ファンからは「骨格が美しすぎる」「可愛い」「女神のような美しさ」「華奢でびっくり」「お肌が綺麗で赤が映える」「ドラマ楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元坂道「華奢でびっくり」美肌輝くオフショル姿
◆長濱ねる、美肩際立つオフショルショット披露
投稿では「＃長濱ねる が出演するドラマ『＃10回切って倒れない木はない 』明日（4／12）22：30放送スタートです！！是非ご覧ください！」と、出演ドラマの告知とともに長濱のオフショットを公開。鮮やかな赤のオフショルダー衣装で、美しい肩のラインが際立つ華やかな姿を披露した。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「骨格が美しすぎる」「可愛い」「女神のような美しさ」「華奢でびっくり」「お肌が綺麗で赤が映える」「ドラマ楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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