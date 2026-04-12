セ・リーグ最下位に沈む中日は１２日、ブルペンの強化として日本ハム・杉浦稔大投手を金銭トレードで獲得したと発表した。通算２２１試合に登板している経験豊富な右腕を加え、投手陣からチームを立て直す。

１２球団最速で１０敗に到達するなど、ここまで借金７と苦しむ中日が水面下で動いた。１１日時点で救援陣の防御率は７・１８。今季はすでに救援投手に黒星がつくのが５度で、終盤に逆転を許すケースが目立っている。アブレウ、橋本らも故障離脱し、守護神・松山も左脇腹の筋損傷で開幕メンバーから外れ、１軍に戻ってきたものの、万全ではない。井上一樹監督も「勝ちパターンの方程式がきっちりできるメンツがいるかっていったら、そうではないし、調子のいい選手を模索しながら使っていくしかない」と我慢の起用が続いてきた。

杉浦は２０１４年にドラフト１位でヤクルトへ入団。１７年のシーズン途中に日本ハムへ移籍し、２１年には５６試合の登板で２８セーブを挙げた。今季は１軍出場がなく、２軍戦では５試合で無失点の成績を残している。「ファイターズファンの皆さん、約９年間、たくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました。地元の球団でプレーできた時間は貴重なものでしたし、マウンドにいる時に聞こえてくるファンの声援が、とても力になりました。チームメートや球団のすべての方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回のトレードは自分にとってチャンスだと思っています。ドラゴンズで一日でも早くチームの戦力となり勝利に貢献できるよう頑張ります」とコメントした。

◆杉浦 稔大（すぎうら・としひろ）１９９２年２月２５日、北海道生まれ。３４歳。帯広大谷から国学院大を経て、２０１４年のドラフト１位でヤクルトに入団。１７年７月に日本ハムへ移籍。通算２２１試合に登板し、２９勝２９敗３２セーブ１７ホールド、防御率３・８１。今季の推定年俸は６０００万。１９０センチ、９０キロ。右投右打。妻は元「モーニング娘。」でフリーアナウンサーの紺野あさ美さん。