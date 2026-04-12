■これまでのあらすじ

夫の彼女がSNSで「正妻に宣戦布告」と投稿していた。数日前に夫のポケットから落ちたイヤリングも彼女の仕組んだことだったのだ。その夜、夫はワイシャツに口紅をつけて帰ってきた。問い詰めたい気持ちを堪えて、妻は冷静に証拠を集める。



家族口座から消えていた10万円も、今思えば彼女に使っていたのでしょう。あの人の話は、嘘ばかり…。夫は家族を裏切っている。でも、娘にとっては父親です。娘はパパが大好き。この子に心配をかけるわけにはいきません。

「今日もパパは遅いのかなぁ…」そうつぶやく娘を私はたまらず抱きしめてしまいました。家族でいるためには、私がこのまま気付かないフリをしていればいいの？ そんなの苦しすぎる…。言い逃れできないだけの証拠を集め、私は夫を問い詰めることにしました。「あなたは家庭を壊したいの？」夫はなんと答えるでしょうか…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)