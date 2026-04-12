日本ハムは12日、杉浦稔大投手(34)が中日に金銭トレードで移籍すると発表した。

この日、本拠地エスコンフィールドにあいさつに訪れた右腕は取材対応し「びっくりはしましたが、本当チャンスなので。野球選手としてはありがたい話なので前向きに捉えてます」と感謝を口にした上で、地元北海道を離れることについては「やっぱり、ファイターズで過ごした時間も長かったので、もちろん寂しさはありますが、求められているということで意気に感じて行ってこようと思っています」と、決意を口にした。

北海道出身で帯広大谷、国学院大を経て13年ドラフト1位でヤクルトに入団した杉浦。ヤクルトでは故障に苦しんだが、17年途中に地元球団の日本ハムへトレードで加入後、主に中継ぎとして飛躍を遂げた。思い出に残っている試合に移籍後初登板初勝利した18年7月21日のソフトバンク戦を挙げ「やっと、ファイターズの一員になれたなと思えた」と、笑顔で振り返った。

中継ぎ補強が急務だった中日から求められてのトレード移籍。新庄監督からも「チャンスだから頑張ってくれ」と声を掛けられ、元中日の郡司や福谷からもアドバイスをもらったという。杉浦は「僕にとって、やっぱりファイターズもエスコンも北海道も特別なので。ドラゴンズに行っても、そこは一つ(凱旋登板を)楽しみに頑張りたいなと思っています」と、語った。

◇杉浦 稔大（すぎうら・としひろ）1992年（平4）2月25日生まれ、北海道出身の34歳。帯広大谷から国学院大を経て、13年ドラフト1位でヤクルト入団。17年7月にトレードで日本ハムに移籍。21年は守護神としてキャリアハイの56試合に登板、28セーブを挙げた。1メートル90、90キロ。右投げ右打ち。妻は元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美。