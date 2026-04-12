【アベマ30時間】梅宮アンナ、術後も日常をおびやかすがんの影響を告白「蚊に刺されたら死ぬ」
タレントの梅宮アンナが12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。手術後も日常生活をおびやかすがんの影響を明かした。
【写真】胸元に光るジュエリー！膝丈ドレスで登場したMEGUMI
番組では、2025年に結婚したアートディレクターの世継恭規氏とともに出演。自宅での新婚生活を披露した。インタビューに答える中、虫を避ける仕草を見せた梅宮に、世継氏に「虫刺されたらあかん」と緊張が走った。
梅宮は「切り傷とか、蚊とか、日焼けとかもいけないんですけど、すごい腫れちゃうんですよ。蜂に刺されたみたいに。私は深爪から」と告白。世継氏は「結婚した当初に『私蚊に刺されたら死ぬんだよ』って」と梅宮から明かされたと明かし、実際に虫に刺されて亡くなった例もあると心配の表情を見せていた。
梅宮は2024年8月、乳がんの1つ「浸潤性小葉がん」を公表し、同年11月7日に右胸全摘とリンパ節の摘出手術を受けた。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦そろっては初の生放送”となる梅宮＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。
【写真】胸元に光るジュエリー！膝丈ドレスで登場したMEGUMI
番組では、2025年に結婚したアートディレクターの世継恭規氏とともに出演。自宅での新婚生活を披露した。インタビューに答える中、虫を避ける仕草を見せた梅宮に、世継氏に「虫刺されたらあかん」と緊張が走った。
梅宮は2024年8月、乳がんの1つ「浸潤性小葉がん」を公表し、同年11月7日に右胸全摘とリンパ節の摘出手術を受けた。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦そろっては初の生放送”となる梅宮＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。