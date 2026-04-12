春の給料事情に注目します。「ベースアップで2万円上がります」「約2万〜3万円上がった」…。街では賃上げになったという声が相次ぎましたが、物価上昇に負けないものになっているのでしょうか？ 原油高騰の影響で苦渋の決断をした会社もありました。

■「モチベーションはやっぱり上がる」

東京商工リサーチによると、この春、賃上げを実施すると回答した大手・中小企業は5008社のうち、83.6％（今年2月時点）に上りました。

給料に変化はあったのか、街で聞きました。大手メーカー社員の男性（30代）は「ベースが1万8000円上がります。モチベーションはやっぱり上がります。食べること好きなので、いいものを食べたいなと思います」と言います。

■5000円アップで「もっと上げて」

2人の子どもを育てる、イベント関係社員のお父さん（30代）は「ベースアップで1万円上がりました。お財布は妻が握っているので…」と言います。

その妻（30代）は、数日前に賃上げの知らせを聞いたそうです。「生活費も（子どもの）習い事も、全体的にお金がかかっているからありがたいです。貯蓄に回せると思い、助かります」と笑います。

看護師の女性（20代）はひと月に5000円アップでした。本音を聞いてみると、「仕事するのは苦じゃないので大丈夫ですけど、もうちょっと給料上げてほしいって思います。物価高もあるし、1〜2万円くらい上げてほしい」とのこと。

■仕入れ商品の値上がりで…賃上げなし

今年の賃上げはなし、という人もいます。

飲食店社員（20代）は「ないって言われています。（仕入れ）商品が値上がりしているみたいで、スタッフの賃上げは難しいかなって言ってました。生活が厳しいので、それに合ったお金をもらいたいなと思いますね」と言います。

■ガソリン代の高騰で経費が増加

運送業でも賃上げがないというケースがあります。従業員（34）は「今回見送りになったのは初めてかなと思います。そう話す男性が働くのは、神奈川県内で荷物の配送を行う会社「アスティ」。パートや業務委託も含め約50人が働いています。

これまでは半年に一度賃上げがあったといいますが、中東情勢の悪化で会社は苦渋の決断をしました。

美濃口集代表

「中東情勢の前でいえば、賃上げしようと考えていました。ガソリン代が高騰することによって経費が増えますので、そうすると会社の利益は小さくなる。賃上げは見送らなければいけないかなと」

■パート「本音は上げてもらいたい」

配送車は常に20台ほどが稼働しています。ガソリン代が一時急騰した3月は1台あたり4000円ほど出費が増えたといいます。政府のガソリン補助金が出ても、先行きは不透明。配送料の値上げもすぐには難しいといいます。

美濃口代表

「非常に経営のバランスとしては難しい状況にいます」

同社のパート（47）は「耐えるしかないですね。ホンネは上げてもらいたいけど、会社もしんどい思いをしてるので」と言います。今は従業員一丸で節約を意識。従業員（34）は「1円でも安く入れるためのクーポンをなるべく活用して」と話します。

この会社では中東情勢を見極めながら、今後の賃上げを検討するとしています。

■イオンリテールでも4月から変化

この春注目されたのが、パート従業員の時給です。小売りや外食など日本最大級の労働組合「UAゼンセン」によると、先週時点の平均で80.4円の引き上げとなり、最高水準になりました。

大手スーパーでも4月から変化がありました。イオンリテールでは約9万人のパートを対象に、今年10月までに時給を平均で101.8円段階的に引き上げるといいます。

■62歳のパートが感じる不安

家電売り場で働くパート女性（62）は「助かるなっていう感覚です。賃金が上がってうれしいですが、物価がどんどん上がっているので、不安な部分もあるかなとは思います」と言います。年金生活も見据え、老後の貯蓄に充てたいと話します。

「年金だけではきっと苦しいだろうと思います。働けるうちは働いて、年金に頼らないような暮らしができれば」

■「人への投資を優先してやる」

今年で4年目で、子育てをしながら週に3日ほど働くパート女性（36）は「私の場合だと1250円から1295円になりました」と話します。

4月から時給が45円アップし、半年後にはさらに30円上がるといいます。「今までよりは、もう少しゆとりのあるやりくりができるようになるのかなと。子どもがいるので、必要なものに回していきたい」

パートの時給を大幅に上げた狙いについて、イオンリテール人事総務の近藤健司本部長は「パートタイマーは店の一番の主力ですので、人への投資を優先してやっています」と説明します。

新たな人材の確保と同時に、優秀なスタッフに長く働いてもらいたいということです。

（2026年4月7日『news every.』より）