モデルあいまる（29）が12日までにインスタグラムを更新。結婚と妊娠を発表した。

あいまるは「私事ですが、かねてよりお付き合いさせて頂いていた方と結婚いたしました」と報告。大きな花束を手にしたショットや、夫と思われる男性との幸せいっぱいショットを投稿した。

続けて「そして、この度第一子を授かりました 現在は安定期に入っており、体調も落ち着いてきています 初めての経験に不安もありますが、彼の支えもあって安心して過ごせています 急な展開で写真も部屋着なので、(笑)またちゃんとウェディングフォトとかは撮りたいなと思っています」と妊娠を発表した。

さらに「本当に私が結婚できると思ってなかったし、赤ちゃんもできると思ってなかったので人生急展開でまだびっくりしていますが感謝を忘れずプライベートもお仕事も頑張って生きたいと思っております お仕事の事などはまた後々お知らせさせて頂きます」と今後について明かし「どうか今後とも温かく見守っていただけたら幸いです!これからも、あいまるをよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

あいまるは96年11月20日生まれ、愛知県出身。ラ・ファーファ公式ホームページには身長158cm、体重101kg。スリーサイズはB121−W104−H133センチ。日本初のぽっちゃり女子向けファッション誌、ラ・ファーファで専属モデルとして活躍。SNSのプロフィル欄には「プラスサイズモデル」と記され、96kgの表記も。