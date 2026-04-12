ウェイウェイ・ウーと平原綾香によるコラボレーション楽曲「祈りにみちて」が、4月24日に配信リリースされる。

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本作は、ウェイウェイ・ウーが2024年に発表した同名のインストゥルメンタル楽曲に、平原綾香が新たに歌詞を書き下ろし、自身がボーカルとして参加した作品。同曲は2024年1月1日、ウェイウェイ・ウーが船上コンサート中に震災報道に触れたことをきっかけに制作され、遠く離れた地に想いを寄せながら、“今、自分にできることは何か”という問いと向き合い、誕生した楽曲だ。

その後、コンサートでの演奏を重ねる中で平原との邂逅を迎え、時間をかけた丁寧なコミュニケーションを経て、平原が歌詞制作を担当。自身の経験を重ねながら、悲しみを受け入れ、寄り添いながらも前に進むためのメッセージを言葉に込めている。

また、4月13日にはinterfmにて本作を特集した特別番組の放送が決定。楽曲の制作秘話や、2人の楽曲への強い想いが語られ、さらにウェイウェイ・ウーの二胡、平原綾香の歌唱による名曲のセッションも披露される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）