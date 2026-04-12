「インプラントオーバーデンチャー」従来の治療法の違いとメリット・デメリット【医師解説】

噛みにくい・外れやすいといった入れ歯のストレスを解消する方法として「インプラントオーバーデンチャー」という治療法が注目されています。数本のインプラントで入れ歯を固定するこの方法は、実際に治療を受けた人からも「入れ歯が安定した」「食事が楽しくなった」という声が多く寄せられているようです。そこで今回は、インプラントオーバーデンチャーが従来の治療法とどのように違うかやメリット・デメリットなどについて、「横浜駅西口デンタルオフィス」の大羽先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

大羽 陽樹（横浜駅西口デンタルオフィス）

九州大学歯学部卒業。その後、産業医科大学病院歯科口腔外科、都内歯科医院などで勤務医として経験を積む。2019年、神奈川県横浜市に位置する「横浜駅西口デンタルオフィス」の院長に就任。JIAD口腔インプラント認定医。日本口腔インプラント学会、日本顕微鏡歯科学会、日本口腔外科学会の各会員。

編集部

まず、インプラントオーバーデンチャーについて教えてください。

大羽先生

インプラントオーバーデンチャーは、顎の骨に埋め込んだインプラント（人工歯根）を土台にして、その上に入れ歯を装着する治療法です。従来の入れ歯は歯ぐき（粘膜）の吸着や残っている歯にかける金具（クラスプ）で固定しますが、インプラントオーバーデンチャーではインプラントが入れ歯の固定源となります。インプラントが入れ歯全体をしっかりと支えることで、より安定した装着感が得られるわけです。

編集部

入れ歯をインプラントで固定すると、具体的に使用感はどのように変わるのでしょうか？

大羽先生

従来の入れ歯は、歯ぐきや残っている歯の状態によって、固定具合が大きく左右されてしまいます。しかし、インプラントオーバーデンチャーは骨にがっちりと固定されたインプラントに入れ歯を装着するため、安定感が格段に向上します。これにより、食事がしっかり噛めるほか、従来の入れ歯でよくある「動きやすい」「上の入れ歯が落ちてくる」といった不快な症状も解消されます。

編集部

インプラントオーバーデンチャーと通常のインプラントの違いはどこにあるのでしょうか？

大羽先生

通常のインプラントは、埋め込んだインプラント（人工歯根）1本に対して、1本ずつ人工の歯（歯冠）を装着していきます。これに対してインプラントオーバーデンチャーは、入れ歯を支える土台としてインプラントを使用するため、必要なインプラントの本数が大幅に少なくなります。仮に全ての歯を失った場合でも、下あごなら2本以上、上あごでも4本以上のインプラントで十分な固定が得られます。

編集部

インプラントオーバーデンチャーを選択することで、具体的にどのような生活の改善が期待できますか？

大羽先生

従来の入れ歯に不便さを感じていたという人には、大きな改善が期待できます。例えば「上の入れ歯が落ちてくる」「下の入れ歯がガタつく」といった問題を抱えている場合、インプラントでしっかりと固定されることで、より安定した装着が得られます。普段の食事がスムーズになるほか、外食や人との交流でも入れ歯を気にせず、積極的に楽しめるなど、毎日の生活の質が大きく向上するでしょう。

編集部

一方で、インプラントオーバーデンチャーを選択する際に、考慮すべきデメリットはないのでしょうか？

大羽先生

従来の入れ歯に不便さを感じている人にとって、機能面のデメリットはほとんどないと言っていいでしょう。ただ、この治療は自由診療となるため、費用面の負担は大きくなります。また、「外科手術が必要なこと」「治療期間が長くなること」も選択に際して考慮すべき点となります。

※この記事はメディカルドックにて＜入れ歯で“よく噛めない人”は必見!「インプラントオーバーデンチャー」が向いている人の特徴を歯科医が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。