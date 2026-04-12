「機能性表示食品」と「栄養機能食品」、自分に合うのはどっち？ 選ぶポイントを医師が解説

健康食品の制度には、機能性表示食品やトクホのほかに、栄養機能食品という分類も存在します。それぞれが対象とする成分や届出の要否、目的が異なるため、違いを把握しておくことが重要です。本章では、栄養機能食品の特徴と対象成分、そして目的別の選択基準についてご説明します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

栄養機能食品との位置づけの違い

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

健康食品の制度には、機能性表示食品やトクホのほかに、栄養機能食品という分類も存在します。それぞれの違いを理解しておくことで、目的に応じた製品選びができるようになります。

栄養機能食品の特徴と対象成分

栄養機能食品は、特定の栄養成分の補給を目的とした食品で、国が定めた基準を満たせば届出や許可なしに栄養機能を表示できる制度です。対象となる栄養成分は、ビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類の計20成分に限定されています(2026年時点)。例えば「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」「ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」といった、すでに科学的に確立された栄養成分の機能を表示できます。表示できる内容は国が規格基準として定めており、事業者が独自に機能性を主張することはできません。栄養機能食品は、日常の食事で不足しがちな栄養素を補うことを主眼としており、特定の保健目的というよりは、基礎的な栄養バランスの維持をサポートする位置づけといえます。

選択する際の判断基準

機能性表示食品と栄養機能食品のどちらを選ぶかは、目的によって判断することが大切です。ビタミンやミネラルなど基本的な栄養素の補給が目的であれば、栄養機能食品が適しています。一方、体脂肪や血圧、血糖値、目の健康、睡眠の質など、より具体的な健康課題へのアプローチを期待する場合は、機能性表示食品が選択肢となります。また、科学的根拠の確かさを重視する場合は、国の審査を経たトクホを選ぶという選択肢もあります。いずれの制度も、消費者が自身の健康状態や目的に応じて適切な製品を選べるよう整備されたものです。製品パッケージには制度の区分が明示されていますので、購入時に確認することをおすすめします。また、消費者庁のウェブサイトでは、機能性表示食品の届出情報を検索できるほか、トクホの許可商品一覧も公開されています。これらの情報を活用することで、より確実な製品選択が可能になるでしょう。

まとめ

機能性表示食品は、科学的根拠に基づいて機能性を表示できる制度として、私たちの健康的な生活をサポートする選択肢の一つとなっています。その定義や種類、トクホとの違い、期待される効果、そして使用上の注意点を正しく理解することで、自身の健康状態や目的に合った製品を適切に選ぶことができます。機能性表示食品はあくまで健康の維持や増進を目的としたものであり、疾病の治療を目的とするものではありません。バランスの取れた食事や適度な運動といった基本的な生活習慣のなかに、補助的な手段として位置づけることが大切です。製品選びの際にはパッケージの表示をしっかりと確認し、疑問や不安がある場合は医師や薬剤師などの専門家に相談することをおすすめします。正しい知識と適切な利用により、機能性表示食品を健康づくりに役立てていきましょう。

参考文献

消費者庁「機能性表示食品について」

消費者庁「機能性表示食品検索」

厚生労働省「いわゆる「健康食品」のホームページ」