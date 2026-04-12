爆笑問題・田中裕二に妻・山口もえが“困ってる”こと…生放送で暴露され「えーー！」 「いい加減覚えてあげて」の声
お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二が、12日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、くりぃむしちゅー・上田晋也から暴露される場面があった。
【写真】「パパさんさすが」「写真に愛情が溢れてる」田中裕二が撮影した妻・山口もえ
新番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35）とのかけあいコーナーで、上田は「田中さんさ、この間、奥さんの山口もえちゃんに会って、もえちゃんが新しい家電を買いたいんだけど、なかなか買えないと」と呼びかけ。
さらに「なぜなら田中さんがアナログすぎて、結婚して10年たってようやく炊飯器のボタンを押せるようになったと」と明かし、両番組のスタジオから「えーー！」と驚きの声があがった。
田中は「家電弱いの！メカ系弱いからね」と説明。上田は「いい加減覚えてあげて、もえちゃん困ってるみたいだから！」と伝えていた。
『上田晋也のサンデーQ』は、国内外ニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届けていく。
【写真】「パパさんさすが」「写真に愛情が溢れてる」田中裕二が撮影した妻・山口もえ
新番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35）とのかけあいコーナーで、上田は「田中さんさ、この間、奥さんの山口もえちゃんに会って、もえちゃんが新しい家電を買いたいんだけど、なかなか買えないと」と呼びかけ。
田中は「家電弱いの！メカ系弱いからね」と説明。上田は「いい加減覚えてあげて、もえちゃん困ってるみたいだから！」と伝えていた。
『上田晋也のサンデーQ』は、国内外ニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届けていく。