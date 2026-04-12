乃木坂46川崎桜、写真集未掲載のお風呂カット解禁 パジャマ誕生日会生配信の限定特典
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』の発売を記念して、同日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われる。そのW特典となっているメッセージカードのビジュアルが公開された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
番組タイトルは「今夜はパジャマで会お さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」。17日に23歳の誕生日を迎える川崎を、ファンとともに祝うスペシャル企画となっている。
配信中に写真集（通常版）を予約購入した人限定で、２つの豪華特典が付く。
・写真集未掲載カット使用！折り目なしB3ポスター
・写真集未掲載カット使用！「さくたんメッセージカード」
今回解禁された「さくたんメッセージカード」はフランス・ニースでのお風呂カット。同地での撮影カットは、これまで明るく元気な雰囲気のものが多かったが、本ビジュアルはそれらとは一線を画す、ギャップのあるテイストに仕上がっている。なお、このシーンは写真集本編には収録されておらず、貴重なカットとなっている。
メッセージカードには、写真集の撮影に行く前に日本でテスト撮影した時のメイキング動画が見られるQRコードがついている。テスト撮影のメイキングはこの特典でしか見ることができない。また、本人のメッセージもプリントされており、盛りだくさんな内容となっている。
本作は、撮影の様子を“ほぼ時系列順”に構成しており、初々しい表情から始まり、時間の経過とともに徐々にリラックスし、開放的になっていく川崎の変化も大きな見どころのひとつである。
今回のカットは、ロケ最終日の最後に撮影されたものであり、撮影を終えた安堵感と充実感の中で見せた、飾らない自然体の表情が収められている。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
番組タイトルは「今夜はパジャマで会お さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」。17日に23歳の誕生日を迎える川崎を、ファンとともに祝うスペシャル企画となっている。
・写真集未掲載カット使用！折り目なしB3ポスター
・写真集未掲載カット使用！「さくたんメッセージカード」
今回解禁された「さくたんメッセージカード」はフランス・ニースでのお風呂カット。同地での撮影カットは、これまで明るく元気な雰囲気のものが多かったが、本ビジュアルはそれらとは一線を画す、ギャップのあるテイストに仕上がっている。なお、このシーンは写真集本編には収録されておらず、貴重なカットとなっている。
メッセージカードには、写真集の撮影に行く前に日本でテスト撮影した時のメイキング動画が見られるQRコードがついている。テスト撮影のメイキングはこの特典でしか見ることができない。また、本人のメッセージもプリントされており、盛りだくさんな内容となっている。
本作は、撮影の様子を“ほぼ時系列順”に構成しており、初々しい表情から始まり、時間の経過とともに徐々にリラックスし、開放的になっていく川崎の変化も大きな見どころのひとつである。
今回のカットは、ロケ最終日の最後に撮影されたものであり、撮影を終えた安堵感と充実感の中で見せた、飾らない自然体の表情が収められている。