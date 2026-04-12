宮舘涼太、『タミ恋』臼田あさ美＆松倉海斗と小道具に隠された“Snow Man”小ネタを捜索 スペシャルメイキングが公開
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜 後11：00）スペシャルメイキング第1弾が、TELASAで独占配信スタートした。撮影現場のメイキング映像だけでなく、アンドロイド・時沢エータを演じる宮舘、ヒロイン・神尾くるみを演じる臼田あさ美、少女漫画編集部員・副島昂樹を演じるTravis Japan・松倉海斗、くるみの親友でファッション誌編集者・富野美晴役の佐藤江梨子という“文鳥出版”メンバーがスペシャルトークを展開。「タミ恋」のマル秘舞台裏をたっぷり届ける。
【写真】先輩と共演！Travis Japan・松倉海斗
文鳥出版メンバーによるスペシャルトークでは、このドラマの“核”ともいうべき、宮舘の「アンドロイド演技」が大きな話題に。宮舘が「エータの口の角度など、自分の中で設定を決めていて、その上で動きをつけています」とアンドロイド役ならではの演技へのこだわりを明かすと、一同「おぉーー！」と感心しきり。今回はそのこだわりが詰め込まれたエータの登場シーンのメイキング映像も公開する。
視聴者の度肝を抜いた壁を突き破るシーンの舞台裏もたっぷり紹介。また、宮舘がエータ役を演じるうえで「内心ドキドキしています…」と思わず吐露するセリフの難しさとは…。なんとトーク中、佐藤が松倉に「ロボットっぽい動き、やってもらっていいですか？」とムチャブリ。間近で先輩・宮舘の撮影を見てきた松倉がロボット演技に挑戦するが、なぜか一同から「TJっぽい！」と総ツッコミが（!?）いったいどんな“アンドロイド松倉”が出現したのか。
「撮影現場でのお互いの呼び方を決めよう！」というトークテーマでは、“舘様”のようなあだ名がほしいという臼田に、宮舘、松倉がそれぞれ自分のニックネームにちなんだ呼び方を提案。はたして臼田が気に入ったのはどんな愛称なのか。“舘様風ニックネーム”は採用なるのか。
さらに、「もしも自分の一部をロボット化できるなら？」というテーマでは“目があった人を好きにさせる能力”をほしがった松倉が、カメラに向かってキメ顔を披露する場面も。一方、宮舘はある身体能力を強化したいそう。
そして、今回公開されたメイキング映像の中には、ある日の撮影現場で和気あいあいと“探しもの”をする宮舘、臼田、松倉の姿も…。実は、文鳥出版セット内の小道具に、Snow Manメンバーの名前がさりげなく隠されているというスタッフの粋なサプライズを宮舘が発見したのだ。どこに誰の名前が記されているのか、3人はセットのあちこちを見てまわる。続く第2弾も後日配信予定としている。
文鳥出版メンバーによるスペシャルトークでは、このドラマの“核”ともいうべき、宮舘の「アンドロイド演技」が大きな話題に。宮舘が「エータの口の角度など、自分の中で設定を決めていて、その上で動きをつけています」とアンドロイド役ならではの演技へのこだわりを明かすと、一同「おぉーー！」と感心しきり。今回はそのこだわりが詰め込まれたエータの登場シーンのメイキング映像も公開する。
視聴者の度肝を抜いた壁を突き破るシーンの舞台裏もたっぷり紹介。また、宮舘がエータ役を演じるうえで「内心ドキドキしています…」と思わず吐露するセリフの難しさとは…。なんとトーク中、佐藤が松倉に「ロボットっぽい動き、やってもらっていいですか？」とムチャブリ。間近で先輩・宮舘の撮影を見てきた松倉がロボット演技に挑戦するが、なぜか一同から「TJっぽい！」と総ツッコミが（!?）いったいどんな“アンドロイド松倉”が出現したのか。
「撮影現場でのお互いの呼び方を決めよう！」というトークテーマでは、“舘様”のようなあだ名がほしいという臼田に、宮舘、松倉がそれぞれ自分のニックネームにちなんだ呼び方を提案。はたして臼田が気に入ったのはどんな愛称なのか。“舘様風ニックネーム”は採用なるのか。
さらに、「もしも自分の一部をロボット化できるなら？」というテーマでは“目があった人を好きにさせる能力”をほしがった松倉が、カメラに向かってキメ顔を披露する場面も。一方、宮舘はある身体能力を強化したいそう。
そして、今回公開されたメイキング映像の中には、ある日の撮影現場で和気あいあいと“探しもの”をする宮舘、臼田、松倉の姿も…。実は、文鳥出版セット内の小道具に、Snow Manメンバーの名前がさりげなく隠されているというスタッフの粋なサプライズを宮舘が発見したのだ。どこに誰の名前が記されているのか、3人はセットのあちこちを見てまわる。続く第2弾も後日配信予定としている。