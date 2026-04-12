逃走中の盗難車に衝突され炎上　燃える車から女性救出　盗難車に同乗の「1歳の赤ちゃん」も無事救出　アメリカ

アメリカで炎上する車から女性を警察官が救出する様子がカメラに捉えられた。炎上の原因は逃走中の盗難車に衝突されたことで、盗難車の男はその場で逮捕された。また、盗難車には赤ちゃんも同乗していたが無事救出されている。

燃え上がる車の中から女性を救出

アメリカ・フロリダ州の路上で車同士の衝突事故が発生し、車が炎に包まれた。撮影されたのは、閉じ込められた女性が助け出された一部始終だ。

駆けつけた警察官が見たのは、人影だった。

警察官は、「中に人がいるぞ」と伝えると、すぐ炎の中から女性を引きずり出した。警察官は助け出した人に「もう大丈夫、もう大丈夫だ」と声をかける。女性に大きなけがはなさそうだ。

警察官が車内にまだ人はいるか尋ねると、女性は「子どもが、私の子がいるの」と語った。14歳の子どもは、自力で脱出したという。

原因は盗難車の衝突…運転手の男は逮捕

車が炎上した理由は、逃走中の盗難車にぶつけられたためだった。

盗難車を運転していた男は、その場で逮捕された。ところが、さらに驚くことが発覚する。

盗難車には、1歳の赤ちゃんが乗っていたのだ。その後、無事に救出されている。

（「イット！」 4月7日放送より）