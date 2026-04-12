めちゃくちゃ可愛いのだがっ！！【ガチャ】全コンプしたい♡「サンリオガチャ」

身の回りを可愛く彩るのにぴったりなチャームが手に入る【ガチャ】に注目。ちゅるんとしたビジュアルの「サンリオガチャ」が登場しており、フォルムが映えるのも相まって、目印にもおすすめしたいところ。今回はボールチェーンで取り付け可能な、心ときめく可愛いガチャをご紹介します。

涼しげなビジュアルの「サンリオキャラクターズ なかよしドロップチャーム」

絶妙なちゅるんと感が可愛いこちらは、春夏にも付けやすい涼しげで軽やかさがあるチャーム。2つのチャームが付いていますが重たく見えにくいため、じゃら付けを楽しむのも良さそうです。全4種ラインナップで、コロンとしたフォルムが可愛い見た目もポイント。お部屋に並べて飾るのもアリかも。

淡めな発色！「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」

キャンディをモチーフにしたこちらのチャームは、全6種のサンリオキャラが揃います。透明感があるぶん少し淡い発色に感じられて、眺めるたびに癒されそう。棒の部分にリボンを付ければ、自分だけのアレンジも楽しめます。

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writer：S.Hoshino