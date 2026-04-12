中日に金銭トレードで移籍することが発表された日本ハムの杉浦稔大投手（３４）が１２日、新天地での再スタートを誓った。エスコンで取材に応じ、「びっくりはしましたけど、でも本当にチャンス。野球選手としてありがたい話なので、前向きに捉えています」と語った。

新庄監督からは、「本当にチャンスだと思って、向こうに求められて行くから、本当にチャンスだから頑張ってくれ」と、エールを送られたという。また、中日に在籍していた郡司や福谷からもチームメートや裏方などを紹介してもらったといい、「まずは環境に慣れることからスタートしたい」と、前を向いた。

国学院大から１３年のドラフト１位でヤクルトに入団し、１７年途中に日本ハムへトレード移籍した。北海道・帯広市出身の右腕は、家族を札幌に残し、単身での挑戦となる。「そういう仕事なんで、そこは覚悟してるとこなので。不安もありますけど、前向きな気持ちの方が今は強いです」と、意気込んだ。

昨季は中継ぎとして１８試合に登板。２１年にはキャリアハイの５６試合に登板するなど通算２２１試合の経験豊富３４歳が名古屋の地で腕を振る。