☆中日―阪神（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、阪神＝高橋

１１日の阪神はバンテリンドームで４本塁打。３番の森下、４番の佐藤が２本、そして５番の大山とクリーンアップがそろい踏み。この球場で１試合４本塁打は、２０１７年８月１８日の中日戦で記録した４本と並ぶチーム最多本数だった。

阪神は１０日にも森下が本塁打しており、２試合で計５本。このうち４本が新設されたホームランウイングに飛び込んだ。バンテリンドームは今年からフェンスの高さが４・８メートルから３・６メートルに、左中間と右中間までの距離も１１６メートルから１１０メートルへ変更されただけに、早速効果が出た格好だ。

この球場での３連戦で阪神の本塁打は、昨年９月２〜４日の中日戦（２、２、１本）まで過去４度あった５本が最多だから、すでに球団のタイ記録。他チームではオリックスが０３年７月４〜６日の日本ハム戦（１、５、３本）で打った９本が最も多い。阪神がバンテリンドーム３連戦の合計本塁打で、球団記録の更新とオリックスの最多記録に挑戦する。

（その他のカード）

☆巨人―ヤクルト（１４：００・東京ドーム）巨人＝井上、ヤクルト＝高梨

☆ＤｅＮＡ―広島（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、広島＝床田

☆日本ハム―ソフトバンク（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝有原、ソフトバンク＝松本晴

☆楽天―オリックス（１３：００・楽天モバイル）楽天＝滝中、オリックス＝ジェリー

☆西武―ロッテ（１３：００・ベルーナドーム）西武＝平良、ロッテ＝広池