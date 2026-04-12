◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

この春も牝馬ＧＩを中心に予想をさせていただくことになりました。もう９年目です！ １０周年まで継続できるよう的中を狙っていきます。

桜花賞はスターアニスを本命に。前走の阪神ＪＦはマイルに対応できるかがカギでしたが、追い出しを我慢する余裕があるなかで強い走りを披露しました。近年トレンドの直行も松山騎手は良い方向に向くと話しています。

１週前は良い加速力で栗東・坂路を単走で駆け、直前も坂路を単走で５２秒９―１２秒１とパワフルな脚さばきに順調さがうかがえました。この舞台に実績がある点に加え心身ともに充実しています。１冠目を最大の目標として取りにくるであろう２歳女王に期待です。

対抗は前走のクイーンＣが圧巻だったドリームコアです。間を割って突き抜け、鋭く反応できる瞬発力が魅力です。栗東滞在で調整され、最終追いは素晴らしい反応で併走馬に先着と態勢は整っています。

▲はギャラボーグを。過去のレースぶりから右回りの方が合うようです。コース替わりと西村淳騎手とのコンビで反撃可能とみます。（フリーアナウンサー）

◆田中 歩（たなか・あゆみ）茨城県出身。客室乗務員を経てフリーアナウンサー転身。現在、グリーンチャンネル「海外競馬中継」など各メディアで活躍中。美浦の田中剛調教師は実父。

【田中歩アナの印】

◎（１５）スターアニス

◯（１４）ドリームコア

▲（５）ギャラボーグ

★（７）アランカール

△（１）フェスティバルヒル

△（１３）リリージョワ

△（３）ディアダイヤモンド