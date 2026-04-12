◆春季高校野球神奈川県大会▽３回戦 横浜１０―０生田＝６回コールド＝（１１日・横須賀スタジアム）

横浜（神奈川）が、今春のセンバツ後初の公式戦に臨み、生田に１０―０で６回コールド勝ち。Ｕ１５日本代表でもプレーしたスーパー１年生が、２安打５打点の活躍を見せた。

「５番・右翼」で公式戦デビューを果たした畠山颯志外野手（１年）は、両チーム無得点の３回２死満塁で直球を捉えて中前へ先制の２点適時打。５回無死三塁では中犠飛を放ち、８点リードの６回無死二、三塁ではスライダーを捉えて右翼線を破る２点二塁打とし、コールド勝ちを決めた。

１８２センチ、７８キロの左投左打。兵庫の明石ボーイズでプレーし、昨年８月に台湾で行われた第１２回ＢＦＡ Ｕ１５アジア選手権に出場した、侍ジャパンＵ１５日本代表にも選ばれた。投手としても最速１３８キロの逸材ながらこの日は登板がなかったが、村田浩明監督（３９）が「良いものがある」と評価する打撃で存在感を示した。

横浜を選んだ理由について、畠山は「小学生のころから夢見ていたプロ野球選手だったり、甲子園に一番の近道だと思った」と説明。公式戦デビューにあたり、村田監督からは「１年生らしく思い切っていってくれ」と送り出され、「もう気持ちは吹っ切れて、試合に集中できました」と振り返った。

指揮官は「奥村頼人じゃないですけど、投手としてもかなり能力が高いと思っているので、大事に育てながら。勝ち気な性格なのがいい」と、昨年のドラフト会議で横浜からロッテに３位指名された二刀流の名前を出して能力の高さを期待。上々の高校デビューを飾った逸材は、「監督さんが試合に勝つためにと言ってくださったら、（投打の）どちらでもいける準備はしている。チームの勝利に貢献できるような形であれば、どんな形でも出たい」と意気込んだ。