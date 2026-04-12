◇女子ゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日 埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部＝6580ヤード、パー72）

前半の9ホールを終えてトップに4人が並ぶ大混戦となっている。

首位で出たウー・チャイエン（22＝台湾）が前半を1バーディー、2ボギーの通算7アンダーでトップをキープしているものの、小林光希（23＝三徳商事）が前半終了時でトップに並び、さらにツアー2勝の岡山絵里（29＝ニトリ）が11番を終え首位を並走している。

大会連覇を目指す安田祐香（25＝NEC）は一つ落として通算6アンダーで4位。史上4組目の姉妹Vを狙う吉田鈴（22＝大東建託）も通算6アンダーの4位でハーフターンした。

13位で出た米ツアー組の岩井明愛（23＝Honda）が1番でイーグル、2番でバーディーを奪うロケットススタートで、1打差の4位につけている。竹田麗央（23＝ヤマエグループHG）は12番を終え通算4アンダーの12位。岩井千怜（23＝Hondah）は16ホールを終え通算2アンダーの16位につけている。