１１日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」では、終盤恒例の「閉店シャッター」ネタ見せで、モニター横の見習い芸人として出演している磯本五段が、けん玉芸でまたも荒技を成功させた。

３月２８日は土の入った植木鉢をケン玉の玉にして、横皿から柄の根元の皿に移動せる芸に成功。「おおおー！」と歓声と拍手があがり、「シャーーーオケィ！」の決め絶叫。明石家さんまが「すごっ」と声を上げた。

４月４日は、今度はケン玉の柄をじょうろにして、じょうろの先を玉の穴にスポリと入れて喝采を浴びた。

そして４月１１日は、ついに玉をボーリング球にして挑戦。ひな壇から「ええっ！」「こわっ」「気をつけてな」「けがないようにな」の声が飛ぶ中で、横皿から跳ね上げて柄の皿に着地させ、スタジオは「うおおお！」「すごーお」と大喝采となった。

ネットでも話題に「ボウリングもめちゃくちゃ凄かった！絶対世界回れる！」「磯本五段、こんな狭い世界に留まってていい存在じゃない」「すげー」「ただただガチですごい ぜひ世界で活躍して欲しい」「ボーリングけん玉すごすぎ」「こっわｗ」と反応が相次いだ。