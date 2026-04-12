ガラクタ、CANDY TUNEら初登場！今注目の歌詞ランキングはINI「All 4 U」が獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、4月9日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、INIの「All 4 U」が輝いた。2026年4月22日にリリースされるニューシングル「PULSE」収録曲であり、メンバー・RIHITOが作詞に参加。不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのPulse（リズム）で成長していくというメッセージが込められた1曲。MVはストーリー仕立てになっており、青春時代を生きる人々に共感し寄り添いながらも、その先頭に立って自分らしさを探し求めるINIが描かれている。

2位には、C＆Kの「TO BE」が初登場。2026年4月15日にリリースされる新曲だ。タイトルは“渡米”と読み、「渡米したい」という歌詞のフレーズが印象的な楽曲でありながら、その言葉自体に明確な意味は持たせず、リズムや響きそのものを楽しむという発想から生まれたユニークなポップソング。言葉遊びと中毒性の高いメロディが融合し、思わず口ずさみたくなる魅力を持つ。楽曲から、何を感じとるかはリスナーに委ねた、オリジナリティ炸裂の“実験的脳トレソング”となっている。

3位には、CANDY TUNEの「HOT!SCOOP!」が初登場。2026年4月22日にリリースされるニューシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」収録曲で、彼女たちが出演する「ほっともっと」新CMソングだ。疾走感あふれるバンドサウンドに中毒性のあるフレーズがスパイスのように絡み合うポップチューン。MVの舞台はとあるアジア料理店。アジアンテイストの衣装に身を包んだ7人が店員に扮し、さまざまなおもてなしで来店した人々の心とおなかを満たしていくストーリーが展開される。

6位には、宮川愛李の「ラフレア」が初登場。2026年4月22日にリリースされるミニアルバムのタイトル曲だ。今作は、2025年12月に発売されたミニアルバム『愛恋路』で描かれた“さまざまな愛の形 ”から、さらに一歩踏み出した先にある“成長”をテーマにした作品。タイトル曲の「ラフレア」は、特別な相手への想いがゆっくりと育っていく様子を、花開く蕾になぞらえて表現した1曲。優しく軽やかなメロディに、繊細な感情が重ねられている。

10位には、ガラクタの「たられば」が初登場。2026年4月15日にリリースされる新曲であり、TVアニメ第2期が放送開始となる『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』エンディングテーマだ。ガラクタがアニメ主題歌を担当するのは初となり、主人公プライドの優しさや、責任感を4ピースロックバンドなりの解釈で表現した楽曲となっている。

【2026年4月9日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 All 4 U／INI2位 TO BE／C＆K3位 HOT!SCOOP!／CANDY TUNE4位 陰ニモ日向ニモ／Travis Japan5位 コンパスは透明／緑仙6位 ラフレア／宮川愛李7位 STRANGER／IMP.8位 ブルーアワー／adieu9位 だいじょばない惑星／NANIMONO10位 たられば／ガラクタ