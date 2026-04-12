◇春季高校野球神奈川県大会3回戦 横浜10―0生田（2026年4月12日 横須賀）

春季高校野球神奈川県大会の3回戦が行われ、今春の選抜に出場した横浜は10―0で生田に6回コールド勝利した。

昨年8月に台湾で行われた「第12回BFAU15アジア選手権」で準優勝したU15日本代表メンバーの最速138キロ左腕・畠山颯志投手（1年）は「5番・右翼」で出場し、3打数2安打4打点。2回は左飛に倒れるも、その後は中前適時打、中犠飛、右翼線への2点二塁打と結果を残し続けた。

「やっぱり初めての公式戦だったので、試合前から1年生らしく思い切っていってくれっていう風に言われました。もう気持ちが吹っ切れて試合に集中できました。試合前は緊張していたんですけど、その先輩たち、特に織田さんに優しく声をかけていただいて、そこが一番試合に集中できたきっかけかなっていうふうに思います」

1メートル82、78キロと1年生離れした屈強の体で投げれば最速138キロの左腕、打てば広角に鋭い打球を飛ばす二刀流左腕だ。中学時代の明石ボーイズではU15日本代表に選ばれ、井端弘和監督の指揮の下、昨年12月にアジア選手権を戦い、投手、一塁、外野手で出場を果たした。

「小学生の頃から夢見てきたプロ野球選手、甲子園に一番の近道だっていう風に思ったので、この横浜高校を選びました」と高校の進路を決めた。昨年のドラフトでは投打二刀流で活躍した左腕・奥村頼人が3位指名でロッテ入り。いきなりクリンアップに抜てきした村田浩明監督は「選抜で負けて俺がやってやるんだ、という1年生がゴロゴロいる。また良い刺激が入ってくる」と新たな競争を歓迎。その上で「本当に奥村頼人じゃないですけど、ピッチャーとしての能力もかなり高い」と素質を評価した。

大会前に右足首を負傷した影響で、この日は登板なしに終わるも「どちらでもいける準備はしている。チームの勝利に貢献できるような形であれば、どんな形でも出たいなっていう風に思います」と畠山。夏の日本一を目指すチームに新たな「スーパー1年生」が加わった。（柳内 遼平）