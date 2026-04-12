元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。

最新ショットを公開しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「地雷系になってみたよ どう？」 オフショットを公開





希空さんは「地雷系になってみたよ どう？」と綴ると、画像をアップ。







投稿された画像では、白いレースのオフショルトップスと黒のサテン風ドレスを組み合わせたコーディネートに身を包んだ希空さんの姿が映し出されています。ヘアスタイルはツインテールで、左右に大きな黒いリボンのヘアアクセサリーを添え、地雷系の世界観を丁寧に表現。大きな瞳と長いまつ毛を際立たせたアイメイクと、ほんのり紅潮した頬が印象的です。







更に、鏡越しの自撮りショットも公開。白と黒の対比が美しいコーデとともに、穏やかな表情が伝わってきます。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、４月１２日・11時30分現在、フォロワーが115.2万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.8万人に達しています。









【担当：芸能情報ステーション】