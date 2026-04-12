阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１２日、出場選手登録が９年に達して海外ＦＡ権の取得条件を満たした。

「いろんな方にお世話になって、使っていただいてというところだと思うので、感謝しかないです。でも、今は向かっている目標があるので、そこに向けて頑張るだけです」

坂本は２０１５年のドラフト２位で明大から阪神に入団。１年目から１軍で試合出場し、プロ１１年目の今季は１２試合の出場で打率・２５０、０本塁打、５打点の成績を残している。

今年３月のＷＢＣには侍ジャパンの一員として出場。捕手としての評価はＮＰＢでもトップクラスだ。２０２４年には国内ＦＡ権を取得し、同年オフに権利を行使せずに残留を決断。４年契約を結んでいて、今年は２年目のシーズンになる。

「本当に球団に言われるまで（権利の取得に）気づかなかったぐらい、今のことに集中しているので。特に何かというのは自分の中では今ないですし。とにかく、みんなと今日の試合をどうやって勝つかしか考えてないので、その日その日で。今できることに集中したいなという感じです」と話した。