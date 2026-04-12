江森さん（右から２人目）のアドバイスを受けながら、アンコウを解体する参加者＝１１日、漁港の駅ＴＯＴＯＣＯ小田原

新名物「小田原あんこう」の普及に向けた解体体験が１１日、漁港の駅ＴＯＴＯＣＯ小田原（小田原市早川）で行われた。参加者はアンコウのぬるぬるとした感触に悪戦苦闘しながらも、キッチンばさみを使って丁寧にさばいた。

市によると、小田原でのアンコウの水揚げは鍋の時季を過ぎた３〜４月がピーク。そのため、高値で取引されないのが課題だったが、漁場が近く鮮度が高いことから、市や水産団体などの協議会がＰＲに力を入れている。２０２４年には「かながわブランド」に登録された。

消費拡大策の一環で今年で５回目を迎えた解体体験は、事前予約の親子ら１２組限定。それぞれ５〜１０キロほどのアンコウを丸ごと１匹ずつ１時間ほどかけて解体した。

夫が刺し網漁の漁師という江森真奈さん（６１）が講師を務め、「内臓を傷めないよう注意を」と、はさみの入れ方などを手ほどき。アンコウは食べられる部位が多く、ブイヤベースやアクアパッツァといった多様なメニューがあることも紹介した。

参加者は唐揚げを試食し、身や肝、胃袋などの部位に分けて持ち帰った。魚をさばくのが好きという大和市の小学６年生の児童（１１）は「ダイナミックで楽しかった。家でもやってみたい」と笑顔だった。