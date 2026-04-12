グラビアアイドルで6人組アイドルグループ「TERASU×TERASU」（通称「テラテラ」）メンバーの池本しおり（23）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。3月に発売した2nd写真集「ほんとのしおり。」のカットを公開した。

「2nd写真集ではこんなに短いTシャツも着ました」とつづり、短い丈の真っ赤なTシャツを着用し、バストがあらわな限界ギリギリショットをアップ。「最近みんなからたくさん写真集の感想聞けてうれしいなぁ まだゲットしてないよーーって方は見ないと後悔します！！笑」と記した。

ファンやフォロワーからも「あぶないて」「やば」「しおりちゃんのしおりちゃんが」「ここまで…いいんですか？？」「めっちゃ可愛い」「可愛くてスタイルも抜群」とコメントが寄せられている。

池本は神戸市出身。15歳の時に家族で訪れた東京・原宿でスカウトされ芸能界入り。20年8月発売の「週刊プレイボーイ」で初の単独グラビア。身長150センチ。スリーサイズはB81−W56−H83センチ。ミニマムとグラマラスボディーを掛け合わせた「ミニグラ」と称されることもある。同10月にはデジタル写真集3冊同時発売。21年1月、「太陽」と「月」をコンセプトにしたアイドルグループ2組の結成が発表され、「太陽」の「テラス×テラス」メンバーに加入。趣味は音楽鑑賞、香水集め。特技は百人一首。