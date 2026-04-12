旅館の宿泊料が「1泊2食付きで2万円超え」でした。昔より高く感じるのは気のせいではないのでしょうか？

物価上昇とコスト増の影響

まず大きな要因として挙げられるのが、物価上昇です。食材費や光熱費、人件費など、旅館運営に必要なコストはここ数年で大きく上昇しています。

特に料理を提供する旅館では、食材の質を維持するためにコストを削減しにくく、その分が宿泊料金に反映されやすくなっています。また、電気代やガス代の高騰も、温泉設備を維持する旅館にとっては大きな負担です。



人手不足とサービス品質の維持

観光業界では慢性的な人手不足が続いています。従業員を確保するためには賃上げが必要となり、それが料金に転嫁されるケースも増えています。

一方で、旅館は「おもてなし」を重視する業態であり、サービス品質を落とすことが難しいため、人件費の増加を吸収しきれず、価格に反映せざるを得ない状況です。

加えて、インバウンド需要の回復も宿泊料金の上昇に大きく影響しています。訪日外国人観光客の増加により、人気観光地の旅館では需要が一気に高まり、結果として価格が引き上げられる傾向があります。

特に円安の影響もあり、海外からの旅行者にとっては日本の宿泊費が相対的に割安に見えるため、需要がさらに強まっています。

その結果、日本人にとっては「以前より高い」と感じる価格帯でも、宿泊施設側としては十分に需要が見込めるため、価格を下げる必要がない状況が生まれています。このような国際的な需要の変化も、旅館価格が上昇している背景の一つといえるでしょう。



需要の回復と価格の見直し

コロナ禍を経て観光需要が回復したことも、価格上昇の一因です。需要が高まれば、前述の変動料金の考え方により、宿泊料金も上昇します。また、これまで価格を抑えていた施設が、経営改善のために適正価格へと見直しているケースも少なくありません。

さらに、設備投資やリニューアル費用の増加も見逃せないポイントです。近年の旅館は、単なる宿泊施設ではなく「非日常体験」を提供する場としての価値が求められています。そのため、客室の改装や露天風呂の新設、ラウンジの充実など、付加価値を高めるための投資が積極的に行われています。

これらの投資は長期的に回収する必要があるため、宿泊料金に反映される形になります。つまり、価格上昇の背景にはコスト増だけでなく、サービスや体験価値の向上という側面もあるのです。



「高く感じる」理由は心理的要因も

単純な値上げだけでなく、私たちの感覚も影響しています。長期間旅行を控えていたことで、過去の価格イメージが更新されていない場合、「急に高くなった」と感じやすくなります。

また、可処分所得の変化や生活コストの増加も、「割高感」を強める要因となります。

結論として、旅館の宿泊料が高く感じるのは気のせいではなく、実際に複数の要因が重なって上昇しているためです。ただし、その背景には品質維持やサービス向上のための努力も含まれており、単なる値上げとは言い切れません。

価格の変化を理解したうえで、自分にとって価値のある宿泊体験を選ぶことが重要と言えるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー