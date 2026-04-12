元NMB48白間美瑠、ビキニ姿で抜群スタイル際立つ サウナショットに「腕も脚も細すぎ」「シルエット綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/04/12】元NMB48の白間美瑠が4月11日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着ショットを公開し、話題となっている。
【写真】28歳元NMB「汗が色っぽい」黒ビキニ姿でのサウナショット
YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は「run ＆ sauna サウナロケ第47回目。今回は、『SAUNA MONKEY／サウナモンキー名古屋』に行って来ました」とつづり、サウナでの写真を複数枚投稿。「3種類のサウナと2種類の水風呂！ととのいスペースがすごかったーー！内気浴で、外にいるような開放感と心地よさがあって、温度感や香りにもこだわっていて感動」など、サウナの魅力をたっぷりと伝えた。白間は、白のサウナハットを被り黒のビキニスタイルとなっており、ビキニからは引き締まった脚や腕のラインがスラリと伸びている。
この投稿に「シルエット綺麗」「腕も脚も細すぎ」「汗が色っぽい」「サウナ気持ちよさそう」「目が釘付け」「圧巻美ボディ」「ここに行ってみたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元NMB「汗が色っぽい」黒ビキニ姿でのサウナショット
◆ 白間美瑠、ビキニスタイルでサウナ満喫
YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は「run ＆ sauna サウナロケ第47回目。今回は、『SAUNA MONKEY／サウナモンキー名古屋』に行って来ました」とつづり、サウナでの写真を複数枚投稿。「3種類のサウナと2種類の水風呂！ととのいスペースがすごかったーー！内気浴で、外にいるような開放感と心地よさがあって、温度感や香りにもこだわっていて感動」など、サウナの魅力をたっぷりと伝えた。白間は、白のサウナハットを被り黒のビキニスタイルとなっており、ビキニからは引き締まった脚や腕のラインがスラリと伸びている。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿に「シルエット綺麗」「腕も脚も細すぎ」「汗が色っぽい」「サウナ気持ちよさそう」「目が釘付け」「圧巻美ボディ」「ここに行ってみたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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