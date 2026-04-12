【WRC 世界ラリー選手権】第4戦 ラリー・クロアチア（デイ2／日本時間4月11日）

【映像】 突如急失速！終盤にまさかのアクシデント（実際の様子）

11日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第4戦ラリー・クロアチアのデイ2。トヨタ勢の主力ドライバーが相次いで戦線を離脱する波乱の展開の中、前戦ケニアで日本人として34年ぶりの優勝を飾った勝田貴元（トヨタ）が、終盤のアクシデントを乗り越え総合2位に浮上した。デイ2最終のSS14でパンクに見舞われ大きなタイムロスを喫したものの、ライバルたちの自滅にも助けられ、日本人初の2戦連続優勝という快挙を射程圏内に捉えて最終日を迎える。

今大会、トヨタ・ガズー・レーシングは悪夢のような展開に見舞われた。 デイ1のSS1で24歳の新星ドライバーがクラッシュし路肩に転落、デイリタイアを喫すると、デイ2でも経験豊富なベテランドライバーがコミュニケーション・エラーからかクラッシュし、優勝争いから脱落した。 トヨタ勢が次々と消えていくサバイバルラリーの様相を呈する中、唯一上位に踏みとどまったのが勝田だった。

しかし、勝田にも魔の手が忍び寄る。デイ2を締めくくるSS14、快調に飛ばしていた勝田のGRヤリスを突如アクシデントが襲った。左コーナーでイン側を攻めた際、鋭い石か何かに接触したのか、左フロントタイヤがパンク。突如タイヤ空気圧のアラートが表示され、急失速。バーストする様子が捉えられた。コクピット内の勝田は、執念でマシンをコントロールし続けフィニッシュまで運び込んだものの、このステージだけで1分30秒以上のタイムロスを強いられることとなった。

フィニッシュ後の勝田は、悔しさを滲ませる表情を見せた。映像には、パンクによってボロボロになった左フロント部分も映し出されている。しかし、この波乱続きのステージでは、暫定トップを走っていた期待の若手ドライバーもトラブルに見舞われて後退。 終わってみれば、勝田は前日から順位を上げ、首位のティエリー・ヌービル（ヒョンデ）と1分14秒5差の総合2位という好位置につけた。

最終日となるデイ3は残り4ステージ。トップとのタイム差を考えれば逆転は容易ではないが、大荒れの展開が続く今大会だけに、勝田の2戦連続優勝という歴史的快挙への期待は高まるばかりだ。 決戦の最終SSは日本時間4月12日夕方にスタートを切る。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC） (C)TOYOTA