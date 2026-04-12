アンガールズ田中卓志（50）が12日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想2026」に出演。昨年の同番組で順位予想が外れた罰ゲームの余波を語った。

芸能人が推しのプロ野球チームの予想オーダーや順位予想を好き勝手にトークする4度目の恒例特番。順位予想が外れた人への罰ゲームで、田中は1位だった阪神のファンクラブに自腹で強制入会させられたことを明かした。さらに泥水もかけられる罰ゲームもくらったが「その泥水の（配信は）はTVerだけ。TVerが異常に回ったらしい」とボヤいた。

阪神のファンクラブに入ったことの余波も説明。「ちょいちょいグッズが送られてきて、迷惑なんですよ」と会報誌やユニホームを手に毒づいた。さらにグッズの入っていた黒ずくめの箱を見せながら「今年カープ、例のゾンビ事件があって、うわ〜って（思って）家に帰ったら、この箱が置いてあったんですよ。やるな、と思いました、阪神」とボケた。

MC出川哲朗からは「ファンクラブ入ったんだから着て」と、阪神のユニホーム着用を命じられたが、田中はぶぜんとした様子で「やるよ中岡に」と、阪神ファンのロッチ中岡創一に渡すそぶり。出演者たちから「袖を通せ」と声があがると、田中は「これは入ってないでしょ！条件に！通せない！最初に契約書に書いてくれ！」と叫んで激怒した。

出演者は出川哲朗（ヤクルト、MC）、ロッチ中岡創一（阪神）、オズワルド伊藤俊介（DeNA）、さまぁ〜ず三村マサカズ（巨人）、立川志らく（中日）、アンガールズ田中卓志（広島）、博多華丸（ソフトバンク）、伊集院光（日本ハム）、ますだおかだ岡田圭右（オリックス）、Hey！Say！JUMP八乙女光（楽天）、オードリー春日俊彰（西武）、トータルテンボス藤田憲右（ロッテ）。TVerで配信もしている。