『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「東京都の物件駅」ランキング！ 2位「上井草」を抑えた1位は？【2026年調査】
進級や異動など新しい出会いが多い4月は、意外な地名の読み方が話題にのぼることも少なくありません。国民的ボードゲーム『桃太郎電鉄』に登場する駅名の中でも、初見では正解が思い浮かばないような「難読駅」をピックアップします。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「東京都の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「どう読めばいいのか悩みます」（40代女性／兵庫県）、「読み方が分からなかったから」（20代女性／東京都）、「訓読みか音読みか迷う」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「初見では読めないから」（30代男性／兵庫県）、「あおうめと読んでしまいそう」（50代女性／埼玉県）、「ちょっと変わった読み方だから」（30代女性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「東京都の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：上井草／45票2位は杉並区に位置する「上井草（かみいぐさ）」でした。西武新宿線の駅であり、周辺は閑静な住宅街が広がっています。アニメ制作会社が多く集まる「アニメの街」としても知られ、駅前には有名作品のモニュメントが設置されています。地名としてはなじみがないと「うわいぐさ」と読んでしまうような、都内でも意外な難読スポットです。
回答者からは「どう読めばいいのか悩みます」（40代女性／兵庫県）、「読み方が分からなかったから」（20代女性／東京都）、「訓読みか音読みか迷う」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：青梅／75票1位は「青梅（おうめ）」となりました。東京都多摩地域に位置し、昭和レトロな街並みや御岳山などの豊かな自然が魅力の観光地です。同じ都内の「青海（あおみ）」と漢字が似ていることから、SNSなどでもたびたび読み間違いや行き先の取り違えが話題になります。桃鉄でもおなじみの駅ですが、その文字の類似性が難読イメージを強めているようです。
回答者からは「初見では読めないから」（30代男性／兵庫県）、「あおうめと読んでしまいそう」（50代女性／埼玉県）、「ちょっと変わった読み方だから」（30代女性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)